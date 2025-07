Ceará e Corinthians duelam com vantagem paulista no retrospecto

Ceará e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá início às 19h30 (de Brasília). Analisando todos os duelos em solo cearense, a equipe paulista tem vantagem no retrospecto.

Ao longo de 17 jogos com mando de campo do Vovô, foram cinco vitórias do time da casa, oito dos visitantes e quatro empates. Apesar da vantagem histórica, o Corinthians foi derrotado nas últimas três visitas que fez ao Ceará.

Observando o retrospecto total, a vantagem nos números segue com os paulistas. São seis triunfos do Vovô, 14 do Timão e nove empates em 29 compromissos. Os cearenses anotaram 26 gols e os paulistas possuem 40.

Este será o primeiro duelo entre os clubes desde 2022, pois o Ceará foi rebaixado para a Série B do Brasileirão naquele ano. Em 2024, a equipe conquistou o acesso e retornou à elite do futebol nacional.

Momentos de Ceará e Corinthians

O time treinado por Léo Condé vem de vitória por 1 a 0 no clássico contra o Fortaleza. No dia seguinte, o Tricolor anunciou a demissão de Juan Pablo Vojvoda, que não resistiu à má fase. Os cearenses possuem 18 pontos e ocupam o nono lugar na tabela.

Os comandados de Dorival Júnior perderam por 2 a 1 para o RB Bragantino na última rodada. Em casa, o clube sofreu gol nos últimos instantes e ficou com o revés no retorno ao campeonato. O Timão é o 11º colocado, com 16 pontos.