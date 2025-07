Gaúcho será o árbitro de Cruzeiro x Fluminense, no Maracanã

O gaúcho Rafael Rodrigo Klein, de 35 anos, será o árbitro da partida entre Cruzeiro e Fluminense, quinta-feira (17), no Maracanã, às 19h30, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eleito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o melhor árbitro do Brasileirão do ano passado, ele já dirigiu seis jogos da Raposa, desde 2023, e, em apenas um deles, a equipe celeste saiu vitoriosa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Foi justamente na única partida do Cruzeiro em que o árbitro Rafael Klein trabalhou nesta temporada: a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, em 27 de abril, pela sexta rodada. Neste Brasileirão, o gaúcho foi o árbitro principal em outros nove jogos.

Rafael Klein apitou Cruzeiro 1 x 0 Vasco, no Parque do Sabiá (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Nos cinco jogos anteriores com o árbitro gaúcho, o Cruzeiro não conseguiu vencer. Em 2023, Rafael Klein apitou o empate por 1 a 1 com o Corinthians e a derrota por 2 a 0 para o Flamengo, ambos os jogos no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Árbitro apitou eliminação do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2024

No ano passado, foram três partidas: a derrota por 2 a 0 para o Sousa, na Paraíba, que resultou na eliminação precoce do Cruzeiro na Copa do Brasil; o empate por 0 a 0 com o Vasco, em São Januário e o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Na partida de quinta-feira (17), no Maracanã, Rafael Klein terá como assistentes os também gaúchos Jorge Eduardo Bernardi e Maurício Coelho Silva Penna.

continua após a publicidade

➡️Ingressos para Fluminense x Cruzeiro estão à venda para torcedores cruzeirenses

O Cruzeiro é o vice-líder do Brasileiro com 27 pontos e pior saldo de gols que o Flamengo e defende invencibilidade de oito rodadas. O jogo de quinta-feira (17) será o primeiro do Fluminense após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, competição em que foi eliminado pelo campeão Chelsea na semifinal. No Brasileirão, o Tricolor carioca ocupa o sétimo lugar, com 20 pontos em 11 partidas.