O Bahia foi até Montevidéu, no Uruguai, e garantiu os primeiros três pontos na Libertadores 2025 ao vencer o Nacional por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no estádio Gran Parque Central. O Tricolor controlou bem a partida, não deu muitos espaços ao adversário e contou com um belo gol de Erick Pulga no segundo tempo para sacramentar a primeira vitória na competição. Agora o time de Rogério Ceni é o líder provisório do grupo F, com quatro pontos.

Como foi o jogo entre Bahia e Nacional?

O primeiro tempo foi de muita marcação e pouca inspiração dos dois times, que quase não assustaram os goleiros no Gran Parque Central. A chance mais clara só saiu aos 36 minutos em boa cobrança de falta de Lucho Rodríguez para o Bahia. A bola passou à esquerda do goleiro Mejía e por pouco não entrou no ângulo. Ainda assim o Tricolor baiano terminou o primeiro tempo com mais volume ofensivo, principalmente pelos lados, com movimentações de Lucho, Arias e Erick Pulga.

Lucho Rodríguez em ação contra o Nacional Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A segunda etapa começou mais agitada, com chances claras para os dois lados. O meia Jean Lucas criou boa chance para o Bahia logo aos três minutos e finalizou para fora. Já o Nacional teve oportunidades com Vargas e Herazo, que pararam em Ronaldo, e Calione, que mandou por cima da meta. Mas o time que mexeu no placar foi o Bahia. Após jogada de Cauly pelo meio, a bola sobrou com Erick Pulga na ponta esquerda, que deu um bonito chute colocado para vencer o goleiro Mejía aos 19 minutos.

O Nacional saiu mais em busca do gol e até criou chances com Yonatan Rodríguez e Herazo, mas não conseguiu superar o goleiro Ronaldo e a organização defensiva do Bahia. No fim, o Bahia venceu o Nacional por 1 a 0 na segunda rodada da Libertadores.

Erick Pulga comemora gol pela Libertadores com companheiros de time Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O que vem pela frente?

O próximo compromisso do Bahia está marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, contra o Mirassol, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Nacional recebe o Danubio, também no domingo, às 17h (de Brasília), pela Liga Uruguaia.

As duas equipes agora acompanham o outro jogo do grupo, entre Internacional e Atlético Nacional (COL), marcada para as 19h desta quinta-feira (horário de Brasília), no Beira-Rio.

✅ FICHA TÉCNICA

NACIONAL 0 X 1 BAHIA

2ª RODADA - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: 09/04/2025, às 19h (horário de Brasília);

📍 Local: Gran Parque Central, Montevidéu, Uruguai;

🥅 Gol: Erick Pulga, 19’/2ºT (Bahia)

🟨 Cartões amarelos: Jean Lucas, Erick (Bahia); Yonatan Rodríguez, Ancheta e Calione (Nacional)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Nacional (Técnico: Pablo Peirano)

Mejía; Ancheta, Coates, Calione e Millán; Báez (Villalba), Boggio (Yonatan Rodríguez) e Oliva (Maurício Pereyra); Vargas (Nico López), Herazo e Otero (Recoba).

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Arias, Kanu, David Duarte e Luciano Juba; Erick, Jean Lucas (Nestor), Everton Ribeiro (Caio Alexandre) e Cauly (Kayky); Erick Pulga (Ademir) e Lucho Rodríguez (William José).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG);

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG);

4️⃣ Quarto árbitro: Luis Lobo (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).

