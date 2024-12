Libertadores 2025: final pode ser no Brasil, diz presidente da Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, esteve presente no sorteio do Mundial de Clubes de 2025 nesta quinta-feira (5), em Miami. Em entrevista para a imprensa, após o evento, Alejandro revelou interesse de Brasília em ser sede da final do campeonato.

- É uma possibilidade, até agora duas cidades fizeram propostas para ser sede da próxima final: uma em Montevidéu e outra em Brasília. Mas até agora não tem documento nenhum, só de palavra - disse em entrevista ao SporTV.

Dominguez também comentou sobre o formato da final em um único jogo. O novo modelo, foi implementado em 2019, após trágica decisão entre os argentinos Boca Juniors e River Plate, quando torcedores do River atacaram ônibus do rival no jogo de volta. Depois do impasse, o duelo precisou ser remarcado o Estádio Santiago, na Espanha.

- Sim, não tem voltar atrás. A Conmebol é um só jogo, busca fazer justiça esportiva. Jogo único tem que dar tudo, tem 90 minutos, 120 minutos, até pode ter pênaltis, mas não tem outra oportunidade - declarou o presidente.

- Muitas vezes, como foi o caso do ano passado, não tem como garantir que o estádio vai ser neutro. Mas ter um só jogo é justiça esportiva - elogiou, se referindo a final entre Botafogo e Atlético-MG, no Monumental de Núñes, na Argentina.

Ao final da entrevista, Alejandro Domínguez demonstrou confiança em relação à atuação dos tipos sul-americanos no Mundial de Clubes de 2025. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os quatro times brasileiros a competir pela taça.

- A Conmebol está vivendo um grande momento agora, estamos em modo Campeonato do Mundo. Acredito que está na hora de um time sul-americano ganhar, sobretudo na primeira vez nesse torneio. Tem tudo, times brasileiros, da Argentina, tem que acreditar que é possível - concluiu.

