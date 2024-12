Apresentador do Porto, adversário do Palmeiras, dispara: ‘Não tem Mundial’

Adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes de 2025, o Porto-POR realizou uma live no Youtube para acompanhar o sorteio. Após a definição dos grupos, o apresentador Tiago Marques falou sobre o Alviverde e afirmou que o Alviverde "não tem Mundial". O português também citou o técnico Abel Ferreira e o jovem Estevão.

- Há uma coisa que aqui em Portugal não se fala muito, mas que no Brasil se fala: o Palmeiras não tem Mundial. É uma forma de rivalidade dos outros clubes. De fato, não tem Mundial, tem 63 títulos. Está a procura desse título. Abel Ferreira é o treinador, e o jogador-chave é o Estevão, que já está vendido para o Chelsea - comentou Tiago.

No grupo A, além do Porto, o Palmeiras enfrenta Al Ahly-EGT e Inter Miami-EUA. O Botafogo está no grupo B da competição e enfrenta Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP e Seattle Sounders-EUA. No D, o Flamengo pega Chelsea-ING, Espérance-TUN e León-MEX. Já o Fluminense encara Borussia Dortmund-ALE, Ulsan-COR e Mamelodi Sundowns-AFS.