Rebeca Andrade revela por que renovou com Flamengo: ‘Almejo mais realizações’

Espírito vencedor! Rebeca Andrade já conquistou tudo o que podia ao longo da carreira na ginástica. Mas isso não significa que a atleta está satisfeita — pelo contrário. A ginasta renovou contrato com o Flamengo, nesta quinta-feira (5), e contou, em coletiva de imprensa, os motivos para a extensão do vínculo.

— Eu já tenho todas as conquistas que eu gostaria de ter e sou muito realizada e muito grata pela minha carreira. Mas eu sinto que ainda quero estar aqui, quero estar junto da equipe, ainda almejo ter mais realizações, apesar de já ter ganho tudo. Então é isso que me faz acordar todos os dias e é essa Rebeca que vocês vão continuar vendo, aquela que dá 110% para orgulhar todo um país — afirmou Rebeca.

A brasileira disputou sua terceira edição de Jogos Olímpicos este ano, em Paris. Após conquistar quatro medalhas na capital francesa, Rebeca Andrade disse que não sabia se competiria nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. No entanto, a renovação de contrato com o Flamengo foi um primeiro indicativo de que a atleta repensou a decisão.

— Eu tenho que estar feliz e saudável. Se eu não estiver assim, eu não vou mais praticar ginástica. Eu amo a minha rotina, amo o meu esporte, mesmo com o cansaço e as dificuldades que apareceram em todos esses anos. Eu entendo que esses fatores fazem parte da vida de um atleta de alto rendimento. Mas o que sempre me fez continuar, foi saber que os profissionais e as pessoas que me cercam, não estavam preocupados apenas com a Rebeca Andrade, atleta. A pessoa Rebeca sempre esteve acima de todo o meu potencial — disse a ginasta.

Rebeca Andrade assinou a renovação de contrato com o Flamengo (Foto: Caio Gonçalves/Lance!)

Rebeca Andrade fez a carreira no Flamengo

Rebeca chegou ao Flamengo em 2011, quando ainda tinha 12 anos, a convite de Francisco Porath, seu técnico na Seleção Brasileira de Ginástica. Por lá, a ginasta se tornou um dos principais nomes do esporte olímpico no Rubro-Negro e no Brasil. Aos 25 anos, a atleta renovou seu contrato por mais quatro anos com o clube carioca.