Landim analisa Mundial e revela estratégia para substituir Gabigol no Flamengo

Após o sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, comentou sobre o cenário do time carioca na competição (grupo com . Além disso, ele falou sobre a estratégia para repor a vaga de Gabigol, que deixa o clube no final deste ano.

continua após a publicidade

➡️ Adversário do Flamengo não tem participação confirmada no Mundial de Clubes 2025

- É uma competição dura, sabia que qualquer sorteio seria uma chave difícil. São 32 clubes participando desse processo e todos fizeram muito para estar aqui. Nossa chave é difícil, mas eu estou muito confiante. Eu acho que o Flamengo está muito bem preparado. E acho que vamos chegar em um momento bom, ainda no meio do ano, onde a equipe não vai estar tão cansada quanto costuma estar no final do ano, onde a gente é exposto à disputa dessas competições internacionais - iniciou Landim. O grupo do Flamengo conta com: Espérance (TUN), Chelsea (ING) e León (MEX).

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Eu adoraria comentar isso com você (quem vai ocupar a vaga deixada por Gabigol). Na verdade, a gente vai começar a discutir esse assunto tão logo termine o campeonato. A gente marcou uma reunião na terça-feira, onde nós vamos pegar todas as informações da área de scout, que já está fazendo um trabalho. Teremos conversa com o nosso técnico para começar a planejar quais ações de mercado a gente vai fazer em busca desse jogado - completou.

continua após a publicidade

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Rodolfo Landim, aliás, vive os seus últimos dias como presidente do Flamengo. Na segunda-feira, sócios definirão quem será o novo mandatário do clube para o próximo triênio. Os candidatos são: Luiz Eduardo Baptista, Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee.