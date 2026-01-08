A rivalidade entre Flamengo e Botafogo está prestes a ganhar um novo capítulo em sua centenária história. Os clubes cariocas disputam a contratação do goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal, que foi formado na base do Glorioso. Nas redes sociais, os torcedores do Rubro-Negro fizeram campanha pela sua chegada no Ninho do Urubu.

continua após a publicidade

O Botafogo tinha tudo encaminhado com Andrew, mas o Flamengo entrou na jogada e bagunçou a negociação. Assim como o Alvinegro, o Mengão fez uma proposta de pré-contrato ao goleiro, que encerra seu vínculo com o clube português em julho. O jogador de 24 anos foi observado in loco por José Boto e Filipe Luís na última semana, em partida contra o Sporting, pelo Campeonato Português.

➡️Decisão de Pedro surpreende torcedores do Flamengo: 'É ele'

Nas redes sociais, muitos torcedores do Flamengo pediram a contratação do cria do Botafogo, mesmo sabendo da dificuldade da negociação. Andrew é identificado com o Alvinegro e tem Jefferson como uma de suas grandes referências para a carreira. Veja os comentários da Nação Rubro-Negra abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo celebram chegada de novo reforço: 'Protagonista'

Andrew é alvo do Flamengo e do Botafogo (Foto: Divulgação/@a01ndrew)

Veja comentários dos torcedores sobre o goleiro

Disputa entre Flamengo e Botafogo

Depois do Botafogo encaminhar a chegada do jogador, o Flamengo ofereceu um contrato de longa duração e, paralelamente, iniciou conversas com o Gil Vicente para tentar antecipar a liberação do goleiro já nesta janela de janeiro. Para isso, o clube carioca discute valores para a saída imediata, com as tratativas ainda em andamento.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Apesar da concorrência do Botafogo, o Flamengo mantém otimismo quanto a um desfecho positivo. O goleiro ainda não tem acordo encaminhado com nenhum clube. Ele avaliou a proposta do Glorioso , mas optou por aguardar novas investidas, o que levou à entrada do Rubro-Negro na disputa.

continua após a publicidade

Em alta no mercado, Andrew também foi recentemente sondado por clubes da França e da Itália. Até o momento, porém, não há definição sobre o futuro do jogador.