Palmeiras mira campeão do mundo, e torcedores do Flamengo reagem: 'Atravessa'

Em busca de reforços nesta janela de transferências, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação do meia argentino Thiago Almada, campeão brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo, em 2024. Com pouco espaço no Atlético de Madrid, o jogador de 24 anos entrou no radar da diretoria alviverde, que estuda alternativas para viabilizar o negócio. Os primeiros rumores, no entanto, não agradaram aos torcedores do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Abel indica rotação no Palmeiras e aposta na base na corrida pelo título estadual

Contratado com grandes expectativas na última janela, Thiago Almada iniciou sua trajetória como titular no Atlético de Madrid. No entanto, o meia sofreu uma lesão muscular durante a Data Fifa de setembro, no período em que defendia a Argentina, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, e ficou um longo período sem atuar.

Recuperado da lesão, Almada ainda sofre com a falta de sequência no Atlético de Madrid. Desde seu retorno, o atleta soma 378 minutos em 13 partidas disputadas, tendo sido titular apenas duas vezes. Em quatro ocasiões, o jogador nem saiu do banco de reservas. Diante disso, os colchoneros não descartam uma negociação com termos que possam agradar o clube em meio a uma temporada decepcionante até o momento.

continua após a publicidade

Após alguns portais apontarem para um interesse do Palmeiras no jogador, os torcedores do Flamengo se manifestaram nas redes sociais. Segundo os internautas, o clube precisa atravessar a negociação e buscar a contratação de Thiago Almada. Confira abaixo.

➡️Torcedores do Flamengo avaliam novo alvo na janela: 'Muito válido'

Alvo do Palmeiras, Almada mira Copa do Mundo de 2026

Um dos motivos para Almada cogitar uma mudança do Atlético de Madrid é a Copa do Mundo de 2026. O meia argentino busca uma minutagem maior para concorrer a uma das vagas de titular do time de Lionel Scaloni.

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Flamengo reagem a interesse de Manchester City em Wesley: 'Orgulho'

Segundo o jornalista Gastón Edul, o Palmeiras demonstrou interesse na contratação de Almada para a próxima temporada e formalizou uma proposta formal por 50% dos direitos econômicos do camisa 11. O argentino já brilhou nos gramados brasileiros quando defendeu o Botafogo no segundo semestre de 2024 e foi um dos protagonistas nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas