Flamengo anuncia Maísa Caverzan e Layza como reforços para 2026
Contratações ampliam opções defensivas e de meio-campo após sete saídas
O Flamengo anunciou nesta semana as contratações de Maísa Caverzan e Layza como reforços para a temporada de 2026. As duas atletas, ambas de 23 anos, marcam o início da movimentação do clube no mercado.
O time de Celso Silva disputará o Brasileirão Feminino Série A1, além da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca nesta temporada.
Conheça as novas contratadas do Flamengo
Maísa Caverzan, lateral-esquerda canhota, foi apresentada oficialmente como nova jogadora do Mengão após passagem pelo América-MG, onde atuou nas temporadas de 2024 e 2025. Revelada pela Ferroviária, a atleta também passou por Botafogo e pelas categorias de base de clubes tradicionais do futebol paulista antes de chegar ao Flamengo.
Com características de apoio ao ataque e boa leitura defensiva, Maísa é vista internamente como uma peça de rotação importante para o setor, além de uma aposta de médio prazo do clube. A jogadora chega em um momento de reformulação gradual do elenco.
Além de Maísa, o clube também confirmou a chegada de Layza, zagueira que também pode atuar como volante. A defensora estava no Cruzeiro em 2025 e construiu praticamente toda a carreira no futebol mineiro, com passagens longas pelo Atlético-MG antes de chegar à equipe celeste.
Com 1,72m de altura, Layza reforça o sistema defensivo rubro-negro experiência em competições nacionais. A atleta já atuou tanto na linha de zaga quanto à frente da defesa, característica valorizada pela comissão técnica na montagem do elenco para 2026.
Além das contratas, o Flamengo já anunciou renovações de contrato com a capital Djeni, que segue no clube até 2027, e Monalisa, até o fim de 2026.
