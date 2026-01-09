O sucesso esportivo do Flamengo em 2025 fez com que muitos clubes do exterior crescessem os olhos em cima de jogadores do clube. O jornalista da Globo Marcelo Raed, no entanto, mandou um recado aos atletas do Rubro-Negro.

Durante o programa "Tá na Área", do Sportv, os jornalistas debatiam situações de jogadores do Flamengo sondados por outros clubes na janela de transferências, como Arrascaeta e Léo Ortiz. Raed comentou sobre as propostas com sinceridade.

- Sondagem do Catar, sondagem do futebol mexicano. Com todo respeito, fica no Flamengo que é melhor. Sondagens da Premier League mudam porque tem o sonho do jogador. Aí você começa a discutir. Agora, clube do Catar oferecendo dinheiro pelo Léo Ortiz, clube do México para Arrascaeta, po, fica no Flamengo. Tem tudo, time que conquistou brasileiro, Libertadores, fez a final do Intercontinental - pontuou Marcelo Raed.

Após marcar na Copa Intercontinental, Arrascaeta faz gesto de coração (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Marcos Antônio por Allan? Negociação entre São Paulo e Flamengo envolve bastidores

O Flamengo demonstrou interesse na contratação do volante Marcos Antônio, enquanto o São Paulo ainda tenta avançar nas tratativas por Allan, jogador que está na mira do clube paulista desde o fim do ano passado. A informação foi antecipada por Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!.

A reportagem apurou que é sabido, do lado Rubro-Negro, que Allan perdeu espaço no time e que o Flamengo está em um movimento de enxugar o elenco. Marcos Antônio, por sua vez, é um interesse antigo do clube carioca. A informação foi apurada pelo Lance!, que aponta, no entanto, que a negociação esbarra em questões de bastidores. A principal delas envolve a posição do São Paulo, que não demonstra facilidade em liberar o jogador.

continua após a publicidade

O São Paulo adquiriu o volante em definitivo junto à Lazio, em uma negociação avaliada em R$ 26,3 milhões, e entende que só aceitaria liberá-lo ao Flamengo mediante uma compensação financeira compatível. O Tricolor Paulista, por outro lado, tem interesse em contar com Allan por empréstimo, mas, até o momento, os moldes apresentados não agradam às partes envolvidas.