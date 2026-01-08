O Palmeiras contratou Marlon Freitas, capitão do Botafogo, e iniciou o planejamento para a temporada de 2026. A chegada do volante não saciou a sede de reforços de muitos torcedores do Verdão, que iniciaram campanha por outro atleta que fez história no clube carioca: Thiago Almada.

continua após a publicidade

A situação do argentino no Atlético de Madrid é bem diferente da encontrada no Botafogo. Almada saiu de protagonista em títulos do Glorioso para reserva absoluto em Madrid. Sabendo do pouco tempo de jogo do meia, muitos torcedores do Palmeiras começaram uma campanha para o jogador vestir verde em 2026.

➡️Derrota do Chelsea esquenta debate sobre Estêvão: 'Inaceitável'

O elenco do português Abel Ferreira conta com alguns meias de origem: Veiga, Maurício e Andreas Pereira podem desempenhar a função de camisa 10 no Palmeiras. Ainda assim, as redes sociais foram recheadas de pedidos pela contratação do argentino. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Almada, pedido da torcida do Palmeiras, em ação pelo Botafogo, no Campeonato Brasileiro (Vitor Silva/Botafogo)

Veja os pedidos da torcida do Palmeiras

Situação de Thiago Almada no Atlético de Madrid

➡️Kevin, ex-Palmeiras, vira assunto em jogo da Premier League: 'Estou surpreso'

Com apenas seis meses de Atlético de Madrid, Thiago Almada pode se despedir do clube. De acordo com a rádio espanhola "Cadena Ser", a pouca utilização do ex-jogador do Botafogo é um indicativo que Diego Simeone planeja colocá-lo no mercado. Essas informações agitaram torcedores do Palmeiras, que pediram a chegada do atleta.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na primeira metade da temporada 2025/26, o meia participou de 15 dos 26 jogos do Atlético de Madrid, com apenas seis partidas como titular, acumulando 571 minutos em campo, além de dois gols e uma assistência. Para contratar o argentino, o clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) ao Botafogo, detentor dos direitos econômicos do atleta, em julho de 2025. Uma negociação com o Palmeiras, por exemplo, envolveria cifras altas para o futebol brasileiro.