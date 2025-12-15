O Athletico se reapresentou nesta segunda-feira (15) no CT do Caju, em preparação para o Campeonato Paranaense de 2026. O Furacão disputará o estadual com uma equipe sub-20, tendo alguns atletas do elenco principal.

Durante a manhã, 21 jogadores passaram por avaliações e exames e foram liberados à tarde. Essa mesma rotina segue na terça-feira (16), com as primeiras movimentações no gramado.

O Furacão utilizará atletas jovens, como fez de 2013 a 2015, em todo o estadual. Antes, a ideia era jogar dessa forma apenas nas três rodadas iniciais.

Como aconteceu na época dos 'aspirantes', seis reforços do time de cima estarão à disposição do treinador João Correia: o goleiro Mycael, os zagueiros Belezi e Habraão, os meias Dudu e João Cruz e o atacante Renan Peixoto.

Recém-contratado, o meio-campista Alejandro García também terá oportunidade quando a janela de transferência abrir, em 5 de janeiro. Destaque do sub-17, o meia Bruninho subiu de categoria e não disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no começo do ano que vem, para ser integrado ao sub-20.

Se nada mudar, a única possibilidade do time principal entrar em campo no Paranaense é no Atletiba. O clássico contra o Coritiba está marcado para 17 de janeiro, pela quarta rodada.

O elenco comandado por Odair Hellmann iniciará os treinos online em 24 de dezembro e volta ao CT do Caju em 2 de janeiro, quando está marcada a pré-temporada.

Veja os jogadores do Athletico que se reapresentaram para o Campeonato Paranaense 2026

Goleiros

Carlos Eduardo

Matheus Soares

Zagueiros

Fábio Lucas

Marcos André

Laterais

Claudinho

Gustavo Veiga

João Gomes

Vitinho

Meio-campistas

Bruninho

Diogo Riquelme

Guilherme Back

Kauan Stabelini

Lima

Lucas Marezi

Atacantes

Chiqueti

Kauê Vinícius

Kayke

Lucas Amorim

Renan Viana

Sorriso

Walace

Bruninho subiu para o sub-20 do Athletico para disputar o estadul em 2026. Foto: Duda Matoso/Athletico

Jogos do Athletico no Campeonato Paranaense 2026

Andraus x Athletico: 8/1, 20h30, Arena da Baixada

Cianorte x Athletico: 11/1, 17h30, Albino Turbay

Athletico x Operário-PR: 14/1, 20h30, Arena da Baixada

Athletico x Coritiba: 17/1, 16h, Arena da Baixada

Azuriz x Athletico: 20/1, 20h, Os Pioneiros

Athletico x Galo Maringá: 24/1, 16h, Arena da Baixada

No ano que vem, o Paranaense sairá de turno único e mata-mata, que ocorria desde 2020, para dois grupos de seis times na primeira fase e mata-mata. Dessa forma, as datas serão reduzidas de 17 para 12, como tinha sugerido o presidente da CBF, Samir Xauad.

As equipes serão divididas em seis para cada lado, e o Grupo A enfrenta o Grupo B. Os quatro melhores de cada chave avançam às quartas de final e se enfrentam dentro do próprio grupo. Os jogos eliminatórios serão disputados em ida e volta.

Já as quatro equipes eliminadas na primeira fase vão se enfrentar em mata-mata para definir os dois rebaixados, na volta do 'Torneio da Morte': o 9º colocado encara o 12º, enquanto o 10º joga contra o 11º, em ida e volta.