Joia Lance!: Bruninho, do Athletico, sobe ao profissional e tem multa milionária
Meia de 17 anos jogará o Campeonato Paranaense 2026 pelo Furacão
O Athletico disputará o Campeonato Paranaense de 2026 com um time Sub-20, reforçado por seis atletas da equipe principal, e abrirá espaço para uma joia da base estrear profissionalmente. O meia Bruninho, do Sub-17, foi integrado ao elenco e não disputará a Copa São de Futebol Júnior, a Copinha, no começo de 2026.
O Furacão voltou com a ideia de ter um time de aspirantes no estadual, algo que aconteceu em algumas temporadas da década passada. A equipe será comandada por João Correia, que já tinha subido o meio-campista de categoria nos últimos meses desta temporada.
Em 2025, Bruninho fez 23 gols em 37 jogos pelo Sub-17 e depois marcou dois gols em seis partidas no Sub-20. Não por acaso, na metade de setembro, começou a ser patrocinado por uma marca internacional de material esportivo.
Com o desempenho no Brasileirão da categoria, quando o Athletico parou na semifinal, Bruninho chamou a atenção de Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras. A renovação dele, então, virou uma novela.
A ideia da cúpula atleticana era ampliar a multa rescisória, já que primeiro contrato profissional foi assinado em abril, com validade até o mesmo mês de 2028. O atleta tinha mudado de representante, com um familiar assumindo a gestão da carreira, e viveu um impasse.
Com a permanência travada, o camisa 10 do Furacão foi afastado pela diretoria por dois jogos. O primeiro contrato profissional tinha sido assinado em abril, com validade até abril de 2028.
Após algumas semanas, o agente e o clube entraram em um consenso tanto pelo salário quanto pelo tempo de contrato. No mesmo dia da renovação, o meia entrou em campo na goleada por 6 a 0 contra o Botafogo, no CT do Caju, pelo Brasileiro.
Bruninho assinou com o Athletico até março de 2030.
O valor para o mercado nacional subiu de R$ 14 milhões para R$ 40 milhões. A quantia para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 391,6 milhões, na cotação atual).
Bruno Braga, conhecido como Bruninho, está no CT do Caju desde 2021, quando tinha 13 anos.
Europa de olho em Bruninho, do Athletico
Além dos times brasileiros, que obrigaram o Athletico a acelerar a renovação, a Europa também está de olho de Bruninho. Ao menos cinco clubes já o sondaram e monitoram o futuro dele: o inglês Tottenham, os portugueses Benfica e Porto, o espanhol Real Betis, e o russo Zenit.
Vale lembrar que o meia só completa 18 anos, quando pode sair do Brasil, em 16 de agosto de 2026.
Números de Bruninho no Athletico em 2025
Sub-17
Jogos: 37
Gols: 23 (10 no Brasileirão, 8 no Paranaense, 3 na Copa do Brasil e 2 na Copa Sul)
Sub-20
Jogos: 6
Gols: 2 (2 na Copa Sul)
