O Athletico disputará o Campeonato Paranaense de 2026 com um time Sub-20, reforçado por seis atletas da equipe principal, e abrirá espaço para uma joia da base estrear profissionalmente. O meia Bruninho, do Sub-17, foi integrado ao elenco e não disputará a Copa São de Futebol Júnior, a Copinha, no começo de 2026.

O Furacão voltou com a ideia de ter um time de aspirantes no estadual, algo que aconteceu em algumas temporadas da década passada. A equipe será comandada por João Correia, que já tinha subido o meio-campista de categoria nos últimos meses desta temporada.

Em 2025, Bruninho fez 23 gols em 37 jogos pelo Sub-17 e depois marcou dois gols em seis partidas no Sub-20. Não por acaso, na metade de setembro, começou a ser patrocinado por uma marca internacional de material esportivo.

Com o desempenho no Brasileirão da categoria, quando o Athletico parou na semifinal, Bruninho chamou a atenção de Bahia, Bragantino, Cruzeiro e Palmeiras. A renovação dele, então, virou uma novela.

A ideia da cúpula atleticana era ampliar a multa rescisória, já que primeiro contrato profissional foi assinado em abril, com validade até o mesmo mês de 2028. O atleta tinha mudado de representante, com um familiar assumindo a gestão da carreira, e viveu um impasse.

Com a permanência travada, o camisa 10 do Furacão foi afastado pela diretoria por dois jogos. O primeiro contrato profissional tinha sido assinado em abril, com validade até abril de 2028.

Após algumas semanas, o agente e o clube entraram em um consenso tanto pelo salário quanto pelo tempo de contrato. No mesmo dia da renovação, o meia entrou em campo na goleada por 6 a 0 contra o Botafogo, no CT do Caju, pelo Brasileiro.

Bruninho assinou com o Athletico até março de 2030.

O valor para o mercado nacional subiu de R$ 14 milhões para R$ 40 milhões. A quantia para o exterior é de 60 milhões de euros (R$ 391,6 milhões, na cotação atual).

Bruno Braga, conhecido como Bruninho, está no CT do Caju desde 2021, quando tinha 13 anos.

Bruninho foi o grande destaque do sub-17 do Athletico nesta temporada. Foto: Yan Guimarães/Athletico

Europa de olho em Bruninho, do Athletico

Além dos times brasileiros, que obrigaram o Athletico a acelerar a renovação, a Europa também está de olho de Bruninho. Ao menos cinco clubes já o sondaram e monitoram o futuro dele: o inglês Tottenham, os portugueses Benfica e Porto, o espanhol Real Betis, e o russo Zenit.

Vale lembrar que o meia só completa 18 anos, quando pode sair do Brasil, em 16 de agosto de 2026.

Números de Bruninho no Athletico em 2025

Sub-17

Jogos: 37

Gols: 23 (10 no Brasileirão, 8 no Paranaense, 3 na Copa do Brasil e 2 na Copa Sul)

Sub-20

Jogos: 6

Gols: 2 (2 na Copa Sul)

