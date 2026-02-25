Veja os gols de Cruzeiro x Corinthians: Timão empata no final

O placar de Cruzeiro x Corinthians reflete o equilíbrio da partida. Aos 36 minutos do segundo tempo, João Pedro testou para o gol, empatando o jogo em 1 x 1. A assitência foi de Rodrigo Garro, de escanteio. Veja o gol:

Foram precisos poucos minutos para o Cruzeiro abrir o placar no Mineirão, em duelo contra o Corinthians, válido pela quarta rodada do Brasileirão. Aos nove minutos do primeiro tempo, Matheus Pereira caprichou na batida, sem chances para o goleiro Hugo Souza.

Na entrada da grande área, o meia chapou de canhota no cantinho direito do goleiro corintiano. Veja o gol:

Cruzeiro 1 x 0 Corinthians - ⚽Matheus Pereira (9')

🟨Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda é o dono do apito para a partida, com Daniel Nobre Bins no comando do VAR.

Como o Cruzeiro e o Corinthians chegam para o jogo?

O Cruzeiro chega para o jogo buscando sua primeira vitória na competição. Na lanterna do Brasileirão, com 1 ponto, o Cabuloso busca o triunfo sobre o Corinthians para se distanciar das últimas posições. Na última partida que disputou, a equipe derrotou o Pouso Alegre por 2 a 1 pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro.

O Corinthians chega motivado depois de garantir vaga na semifinal do Campeonato Paulista, após superar a Portuguesa nos pênaltis. O Timão é o 5º colocado do Brasileirão, com 6 pontos, vem de dois triunfos sobre Athletico-PR e Red Bull Bragantino e busca vencer o Cruzeiro para entrar no G-4.

😷Desfalques: O Cruzeiro não conta com Jonathan Jesus, Sinisterra, Chico da Costa, Marquinhos e Kauã Moraes, lesionados. Já o Corinthians tem os desfalques de Hugo, Kaio César, Yuri Alberto e Matheus Pereira, também lesionados.

