Jogos de ontem: resultados do futebol (08/12/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, domingo (08), os destaques do futebol foram três jogos: o do título do Botafogo, o que definiu a permanência do Fluminense e o que decretou rebaixamento do Athletico-PR.

Resultados dos jogos de ontem, de domingo, 08 de dezembro de 2024

Resultados do Brasileirão

Atlético-MG 1 x 0 Athletico-PR

Bahia 2 x 0 Atlético-GO

Botafogo 2 x 1 São Paulo

Cuiabá 1 x 2 Vasco

Flamengo 2 x 2 Vitória

Fortaleza 3 x 0 Internacional

Grêmio 0 x 3 Corinthians

Juventude 0 x 1 Cruzeiro

Palmeiras 0 x 1 Fluminense

RB Bragantino 5 x 1 Criciúma

Campeonato Inglês

Fulham 1 x 1 Arsenal

Ipswich 1 x 2 Bournemouth

Leicester 2 x 2 Brighton

Tottenham 3 x 4 Chelsea

Campeonato Italiano

Fiorentina 1 x 0 Cagliari

Hellas Verona 1 x 4 Empoli

Venezia 2 x 2 Como

Napoli 0 x 1 Lazio

Campeonato Espanhol

Leganés 0 x 3 Real Sociedad

Athletic Bilbao 2 x 0 Villarreal

Osasuna 2 x 2 Alavés

Atlético de Madrid 4 x 3 Sevilla

Campeonato Alemão

Wolfsburg 4 x 3 Mainz

Hoffenheim 1 x 1 Freiburg

Campeonato Holandês

AZ 2 x 1 Ajax

Fórmula 2

Gabriel Bortoleto é o campeão da Fórmula 2 na temporada 2024.

Campeonato Turco

Sivasspor 2 x 3 Galatasaray

Basaksehir 3 x 0 Hatayspor

Campeonato Português

Casa Pia 1 x 1 AVS

Resultado do jogo do Botafogo

O Botafogo confirmou o favoritismo e venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, na tarde deste domingo (8), se consagrando campeão brasileiro, encerrando um jejum de 29 anos. O último título nacional havia sido em 1995, em cima do Santos. Apesar de um começo devagar, Savarino abriu o placar para o Glorioso, William Gomes empatou para o Tricolor, mas Gregore marcou nos minutos finais para explodir o estádio alvinegro. Depois de uma semana histórica, em que além do título nacional, conquistou a Copa Libertadores da América pela primeira vez no sábado passado, sem tempo de comemorar, a delegação alvinegra embarca na noite deste domingo para Doha, onde vai disputar a Copa Intercontinental na próxima semana.

Resultado do jogo do Fluminense

O Fluminense derrotou o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo (8), no Allianz Parque, evitou o rebaixamento para a segunda divisão e ainda garantiu vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O atacante Serna, aos 36 minutos da primeira etapa, marcou o único gol do confronto.

Resultado do jogo do Athletico-PR

Debaixo de muita tensão, o Atlético-MG conseguiu derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (8), na Arena MRV, com portões fechados, pela última rodada do Brasileiro, e se livrar do rebaixamento para a Série B de 2025. Com a vitória, o Galo ainda garantiu uma das seis vagas na Copa Sul-Americana. O Athletico-PR terminou em 17º lugar e foi rebaixado para a Série B, já que o Bragantino derrotou o Criciúma, em Bragança Paulista. No ano de seu centenário (o Furacão foi fundado em 26 de março de 1924), o time paranaensecai e vai disputar a segunda divisão do futebol nacional em 2025.