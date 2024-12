O Corinthians encerrou o Campeonato Brasileiro na sétima colocação. Neste domingo (8), o Timão venceu o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, no sul do país. O clube alvinegro está classificado para a próxima edição da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Ramón Díaz elogia atuação do Corinthians e comenta sobre pressão no Brasileirão

Neste ano, o clube alvinegro passou o Brasileirão lutando contra o rebaixamento. Na 28ª rodada, a equipe era a 18ª colocada, no Z-4 da competição nacional. O Timão emendou nove vitórias seguidas e garantiu vaga na competição internacional.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio, Ramón Díaz analisou o término da temporada. O treinador argentino destacou que o Corinthians não pode lutar na parte de baixo da tabela de classificação no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

— O Corinthians tem que pensar e mudar de mentalidade, não tem que jogar mais pelo rebaixamento, nunca mais. É um grande clube e tem uma das melhores torcidas do Brasil. Tem que pensar grande, pensar em conseguir coisas importantes. Tivemos duas semifinais, no ano que vem temos que apontar para brigar por coisas importantes — falou o treinador argentino.

Treinador falou sobre desempenho do Corinthians contra o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Planejamento para o Corinthians de 2025

Na última terça-feira (3), o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 0, na Neo Química Arena. Após a vitória, Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube, garantiu a permanência do treinador para a próxima temporada.

continua após a publicidade

Ramón Díaz falou sobre o que espera para o próximo ano, admitiu que a exigência será maior e disse que a meta é conquistar títulos pelo Corinthians.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— A exigência será maior, porque muitas vezes quando vivíamos momentos delicados, tínhamos que lidar com certas coisas que são difíceis. No momento ruim, o planejamento é brigar por tudo, com mais vontade, com mais concentração. Cometemos erros que não podemos cometer, e o planejamento é esse — falou o técnico.