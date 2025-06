Dorival Júnior testa Carrillo ‘mais ofensivo’ em treino do Corinthians

O Corinthians treinou nesta segunda-feira (30), no CT Dr. Joaquim Grava. Foi a terceira atividade da equipe desde a reapresentação do elenco. Dorival Júnior teve o time completo em campo, com o retorno de Raniele, e a presença de Yuri Alberto, que segue em transição física.

continua após a publicidade

➡️Meia sente dores e ‘assusta’ durante treino do Corinthians; veja o vídeo

O treino contou com três atividades diferentes. Inicialmente, os jogadores fizeram um treinamento físico, seguido de um exercício de enfrentamento, e por fim, um treino tático, onde foi possível duas equipes completas em uma espécie de 'rachão'.

Um dos times, com colete amarelo, foi escalado com Cauê; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Martínez e Bidon; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández. O outro foi montado com Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Maycon e Garro; Carrillo, Kayke e Memphis. Dieguinho atuou como coringa para as duas equipes.

continua após a publicidade

A atividade reforçou ideias de Dorival Júnior. Ambas as equipes atuaram com três atacantes, com jogadas feitas primordialmente pelas laterais. Carrillo atuou pelo lado esquerdo, como um ponta, uma proposta do treinador durante sua passagem pelo Corinthians.

Desde que chegou, no final de abril, Dorival Júnior abdicou do losango do meio de campo, estratégia que com quatro jogadores no setor, um dos pilares da passagem de Ramón Díaz no Corinthians. Na outra equipe, Talles Magno foi responsável por conferir velocidade ao time.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Carrillo atuou como ponta durante treino tático do Corinthians nesta segunda-feira (30) (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo do Corinthians

O Timão retorna aos gramados somente no dia 13 de julho, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Corinthians é o décimo colocado.