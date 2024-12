Debaixo de muita tensão, o Atlético-MG conseguiu derrotar o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo (8), na Arena MRV, com portões fechados, pela última rodada do Brasileiro, e se livrar do rebaixamento para a Série B de 2025. Com a vitória, o Galo ainda garantiu uma das seis vagas na Copa Sul-Americana. O Athletico-PR terminou em 17º lugar e foi rebaixado para a Série B, já que o Bragantino derrotou o Criciúma, em Bragança Paulista. No ano de seu centenário (o Furacão foi fundado em 26 de março de 1924), o time paranaensecai e vai disputar a segunda divisão do futebol nacional em 2025.

Como foi o primeiro tempo

O Atlético-MG, no primeiro tempo, teve mais posse de bola e mais presença no campo ofensivo. A melhor chance foi com Rubens, aos 12min, que o goleiro Mycael espalmou. O Athletico-PR, mesmo após o Bragantino abrir o placar contra o Criciúma - resultado que rebaixava o Furacão - não se arriscou muito. A primeira etapa terminou sem gol e com o Galo livre do rebaixamento, mas fora da Copa Sul-Americana de 2025 (por causa da vitória do Fluminense), e o Athletico-PR rebaixado.

O alívio do Atlético-MG veio no segundo tempo

O segundo tempo começou com mais chances de gols de ambos os lados. A melhor delas foi com Hulk, que Mycael espalmou na trave. O Athletico-PR também acertou o travessão, com Pablo, aos 24 minutos. O alívio para a torcida do Atlético-MG veio somente aos 27 minutos, com Rubens aproveitando rebote do goleiro Mycael ao defender pênalti cobrado por Hulk. Mesmo pressionado pelos outros resultados da rodada, o Athletico-PR não teve forças para reagir e escapar do rebaixamento. O atacante Nikão deu um bom chute aos 30 minutos, mas foi só. O Galo controlou a partida até o final, fez o tempo passar e garantiu a vitória.

Canobbio lamenta após derrota do Athletico-PR. Foto: Gilson Lobo/AGIF

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATHLETICO-PR

38a. RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: Domingo (8), às 16h

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

🥅 Gol: Rubens (27'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Everson, Igor Gomes (A-MG), Canobbio, Fernandinho e Thiago Heleno (A-PR)

🟥 Cartões vermelhos: -

💸 Renda: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: -

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)

Everson, Saravia (Igor Rabello), Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Lyanco), Alan Franco, Rubens (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Hulk (Vargas) e Deyverson (Alisson).

ATHLETICO-PR (Técnico: Lucho Gonzalez)

Mycael, Léo Godoy (Nikão), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Fernandinho (João Cruz), Erick (Christian) e Felipinho (Emersonn); Canobbio, Pablo e Cuello.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)