Meia sente dores e ‘assusta’ durante treino do Corinthians; veja o vídeo

O Corinthians promoveu um treino aberto à imprensa na manhã desta segunda-feira (20), no CT Dr. Joaquim Grava. Os comandados de Dorival Júnior retornaram de férias no sábado (28), após duas semanas de folga.

continua após a publicidade

O Timão está 'renovado'. Todos os jogadores estiveram no gramado, com destaque para Raniele, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda e treinou normalmente com o grupo.

Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura na vértebra L1, e Gui Negão, que trata uma lesão muscular, realizaram atividades de transição física no Campo 3 do CT Dr. Joaquim Grava. A próxima parte do Timão será somente no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino, e a comissão corre para contar com os jogadores.

continua após a publicidade

Susto no treinamento

O dia de trabalho do Corinthians foi dividido em três partes. A primeira contou com uma atividade física, na qual os atletas realizaram exercícios de fundamentos após correrem em um aparelho ao qual estavam presos por elásticos.

Após o momento 'puxado', os jogadores passaram a realizar enfrentamento em dupla, simulando um contra-ataque. Foi neste momento que Charles, volante do Timão, arriscou um carrinho para desarmar o companheiro e se queixou de dores nas costas. Os médicos tiveram que intervir, e o atleta ficou no chão. Posteriormente, retornou e voltou a treinar normalmente com o grupo.

continua após a publicidade

Tática

O elenco, e a imprensa, foram realocados ao campo 1 do CT Dr. Joaquim Grava, batizado com o nome de Neto. Dorival Júnior promoveu um treino tático, que se assemelhava um 'rachão'. Um dos times, com colete amarelo, foi escalado com Cauê; Léo Mana, Félix Torres, Cacá e Angileri; Raniele, Martínez e Bidon; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández.

Do outro lado, a equipe sem colete foi formada por Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Charles, Maycon e Garro; Carrillo, Kayke e Memphis. Dieguinho atuou como coringa para as duas equipes.

Foi possível notar algumas 'velhas' novidades no Corinthians. As duas equipes atuaram com pontas, evidenciando que Dorival Júnior não pretende, pelo menos por enquanto, focar na formação de um losango com meio-campistas. Carrillo atuou praticamente como um ponta, organizando as jogadas de linha de fundo do time sem colete.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Timão treino no CT Dr Joaquim Grava (Foto: Ulisses Lopresti/Lance)

Próximo jogo do Corinthians

O Timão retorna aos gramados somente no dia 13 de julho, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. O duelo é válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Corinthians é o décimo colocado.