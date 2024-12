Fluminense vence o Palmeiras, evita rebaixamento e garante vaga na Sul-Americana

O Fluminense derrotou o Palmeiras por 1 a 0 neste domingo (8), no Allianz Parque, evitou o rebaixamento para a segunda divisão e ainda garantiu vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. O atacante Serna, aos 36 minutos da primeira etapa, marcou o único gol do confronto.

Com o resultado, o Tricolor das Laranjeiras chegou aos 46 pontos e fechou a competição na décima terceira colocação. Já o Palmeiras permaneceu na segunda posição, com 73 pontos.

Como foi o jogo?

Apesar de precisar de uma vitória para continuar na disputa pelo título, o Palmeiras viu o Fluminense controlar as ações na primeira etapa. O jovem Estêvão, com jogadas individuais, foi o único desafogo da equipe paulista, que exagerou nos cruzamentos para a área de Fábio.

Com o ritmo do duelo sob controle, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Serna, que aproveitou um ótimo passe de Nonato para driblar dois marcadores do Verdão e bater no canto da meta defendida por Weverton.

A segunda etapa, por sua vez, foi de domínio do time comandado pelo técnico Abel Ferreira. Os mandantes controlaram a posse de bola, encurralaram o Fluminense, mas não conseguiram superar a defesa adversária.

O lateral Vanderlan, aos 6 minutos, chegou a balançar as redes com um golaço após cruzamento na área, mas o gol foi anulado por impedimento, após revisão no VAR.

Mesmo com as alterações, o Palmeiras não conseguiu ser efetivo no ataque e fechou sua participação no Brasileirão com derrota no Allianz Parque.

Jogadores do Fluminense comemoram gol contra o Palmeiras (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 1 FLUMINENSE

38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: domingo, 8 de dezembro, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Serna (36' 1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Cano e Lima (FLU)

🔴 Cartão vermelho: -

Escalações

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Caio Paulista); Aníbal Moreno (Dudu), Richard Ríos, Raphael Veiga (Rony) e Maurício (Gabriel Menino); Estêvão e Flaco López.

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menzes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Nonato (Manoel), Arias, Lima e Serna (Keno); Cano (Kauã Elias).

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Nailton Junior de Sousa Oliveira

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin