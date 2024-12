O atacante Dudi, do Palmeiras, pode ter vivido sua última partida com o manto Alviverde neste domingo (8). O camisa 7 Dudu tem contrato com o clube paulista até o fim de 2025, entretanto tem futuro incerto no clube e voltou para os planos do Cruzeiro para a próxima temporada.

Após a derrota para o Fluminense, Dudu foi flagrado sentado ao lado de sua esposa, seus dois filhos e a recém-nascida Esther no gramado do Allianz Parque, aa casa do Palmeiras.

Durante a entrevista coletiva, o treinador Abel Ferreira afirmou que a decisão sobre a permanência do jogador no Palmeiras "está entregue ao jogador" e completou "é um assunto entre ele, aos empresários e à diretoria".

Por outro lado, os torcedores ficaram na bronca por uma homenagem ao ídolo do Palmeiras e se decepcionaram por uma possível despedida de Dudu, que está no clube desde 2015.