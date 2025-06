Preparador do Corinthians garante retorno antecipado de Yuri Alberto

Yuri Alberto participou dos últimos treinamentos do Corinthians. O atacante está em processo de transição física e realiza atividades no campo, à parte do elenco, visando à recuperação da fratura na vértebra L1, sofrida no final de maio.

A previsão inicial dos médicos era de que a lesão poderia deixar o centroavante fora dos gramados por até três meses. No entanto, Yuri Alberto apresenta uma recuperação rápida. Durante as duas semanas de férias, o atacante manteve a rotina de treinos com o acompanhamento de um preparador físico, mesmo enquanto esteve em viagem a Miami, nos Estados Unidos.

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (30), Reverson Pimentel, coordenador da preparação física do Corinthians, falou sobre o quadro médico do jogador, evitou apontar uma data de retorno, mas garantiu o retorno antecipado do jogador.

— Ele é um atleta que se cuida, mesmo de férias ele se cuida muito, vocês puderam ver que ele está em campo, está em processo de transição, não temos data de retorno, porque os trabalhos ainda tem restrições, mas posso garantir que o retorno dele será antes do esperado, mas não posso colocar data, pois cada dia é um trabalho diferente, um esforço, que estamos acompanhando com o departamento médico — disse o profissional no CT Dr. Joaquim Grava.

Lesão

Yuri Alberto sofreu uma fratura no processo transverso de L1 à direita, na região lombar. A lesão ocorreu no dia 24 de maio, no empate por 0 a 0 contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão. Reverson Pimentel conta que a transição física começou um dia após o fato e explicou como funciona o processo.

— Ela já inicia no primeiro momento que o atleta se machuca, logo que é diagnosticada a lesão, no dia seguinte sentamos com departamento médico, a fisioterapia, com o setor de performance, e a gente inicia o trabalho. Conforme a lesão há algumas restrições — explicou o coordenador.

Yuri Alberto tem o histórico de antecipar retorno de lesões. A interrupção no calendário nacional foi fundamental para a recuperação do atacante. A última partida do Timão foi no dia 13 de junho, o empate por 0 a 0 contra o Grêmio. O elenco teve duas semanas de férias e terá compromisso somente no dia 13 de julho, contra o Red Bull Bragantino. O preparador físico Celso Rezende enfatizou a importância deste período para o elenco.

— Acho que foi uma parada importantíssima e esse tempo muito benéfico, em todos os sentidos, vamos levar em consideração, primeiro, nós temos um período para zerar o departamento médico, é o que aconteceu hoje, praticamente não temos nenhum jogador no departamento médico, isso é importante, com a competição em andamento é difícil, são muitos jogos. Estamos usando esse período para aprimorar as valências que queremos trabalhar, não só a parte física, pois ela é importante para aprimorar a parte tática e técnica — revelou.

Yuri Alberto realizou atividades de transição física nos últimos treinamentos do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Artilheiro do Corinthians

Artilheiro do futebol nacional e do Brasileirão na última temporada, Yuri Alberto foi destaque do clube alvinegro no primeiro semestre de 2025. Ao todo, foram 35 partidas, 13 gols e uma assistência. O jogador balançou a rede na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, no jogo de ida da final do Paulistão, que encaminhou o título do Timão.