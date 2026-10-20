Jogador revelado pelo São Paulo diz que vive 'melhor momento da carreira' em time gaúcho

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, o zagueiro Walce vive em 2026 um dos momentos mais importantes de sua carreira. Aos 27 anos, o defensor ganhou protagonismo no Ypiranga-RS e considera a atual temporada a melhor desde que foi promovido ao elenco profissional do Tricolor, em 2019.

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Contratado pelo clube gaúcho no fim de 2025, Walce conquistou espaço e se tornou uma das principais opções do sistema defensivo da equipe. Ao longo da temporada, o zagueiro participou de 25 dos 30 jogos disputados pelo Ypiranga, sendo titular em 18 deles. Foram 15 partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro, duas pela Copa do Brasil e oito pelo Campeonato Gaúcho.



— Foi uma temporada muito boa para mim, a melhor da minha carreira até aqui. Foi um ano em que me firmei, pude mostrar meu futebol e minhas qualidades como zagueiro. Muita coisa se passou nos últimos anos que tive de superar, as lesões, mas hoje me encontro muito mais fortalecido e preparado. Me sinto um novo jogador e quero manter esse nível para a sequência da minha carreira — disse o jogador.



A trajetória de Walce no futebol profissional começou justamente no São Paulo. Considerado uma das promessas das categorias de base do clube, o zagueiro foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20 antes de receber sua primeira oportunidade entre os profissionais.

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A estreia aconteceu em 2019, em um cenário de destaque: Walce foi titular do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, atuando durante os 90 minutos no Morumbis.



O defensor também acumulou convocações para as Seleções Brasileiras de base durante o período de formação em Cotia. Depois de deixar o São Paulo, quando fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, Walce passou por Juventude, Retrô e Santo André até chegar ao Ypiranga-RS. No clube gaúcho, encontrou a sequência que buscava.

Com a boa fase em 2026, o zagueiro já começa a projetar os próximos passos da carreira e mira uma temporada ainda mais consistente em 2027.



— Meu contrato com o clube se encerrou agora com a nossa participação na Série C e agora é tempo de descansar com a família e pensar nos próximos passos. Sou muito grato ao clube pela oportunidade que me deu, pela estrutura para eu desempenhar meu melhor futebol. Eu e o clube estamos conversando, mas agora é um momento de descansar desta temporada e olhar para o próximo ano com muita motivação de fazer ainda melhor e tomar a melhor decisão — completou o jogador.

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