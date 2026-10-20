Jogador revelado pelo São Paulo diz que vive 'melhor momento da carreira' em time gaúcho
Zagueiro formado em Cotia disputou 25 dos 30 jogos do Ypiranga na temporada
Revelado pelas categorias de base do São Paulo, o zagueiro Walce vive em 2026 um dos momentos mais importantes de sua carreira. Aos 27 anos, o defensor ganhou protagonismo no Ypiranga-RS e considera a atual temporada a melhor desde que foi promovido ao elenco profissional do Tricolor, em 2019.
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Contratado pelo clube gaúcho no fim de 2025, Walce conquistou espaço e se tornou uma das principais opções do sistema defensivo da equipe. Ao longo da temporada, o zagueiro participou de 25 dos 30 jogos disputados pelo Ypiranga, sendo titular em 18 deles. Foram 15 partidas pela Série C do Campeonato Brasileiro, duas pela Copa do Brasil e oito pelo Campeonato Gaúcho.
— Foi uma temporada muito boa para mim, a melhor da minha carreira até aqui. Foi um ano em que me firmei, pude mostrar meu futebol e minhas qualidades como zagueiro. Muita coisa se passou nos últimos anos que tive de superar, as lesões, mas hoje me encontro muito mais fortalecido e preparado. Me sinto um novo jogador e quero manter esse nível para a sequência da minha carreira — disse o jogador.
A trajetória de Walce no futebol profissional começou justamente no São Paulo. Considerado uma das promessas das categorias de base do clube, o zagueiro foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 e da Supercopa do Brasil Sub-20 antes de receber sua primeira oportunidade entre os profissionais.
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A estreia aconteceu em 2019, em um cenário de destaque: Walce foi titular do São Paulo no empate por 1 a 1 com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, atuando durante os 90 minutos no Morumbis.
O defensor também acumulou convocações para as Seleções Brasileiras de base durante o período de formação em Cotia. Depois de deixar o São Paulo, quando fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil, Walce passou por Juventude, Retrô e Santo André até chegar ao Ypiranga-RS. No clube gaúcho, encontrou a sequência que buscava.
Com a boa fase em 2026, o zagueiro já começa a projetar os próximos passos da carreira e mira uma temporada ainda mais consistente em 2027.
— Meu contrato com o clube se encerrou agora com a nossa participação na Série C e agora é tempo de descansar com a família e pensar nos próximos passos. Sou muito grato ao clube pela oportunidade que me deu, pela estrutura para eu desempenhar meu melhor futebol. Eu e o clube estamos conversando, mas agora é um momento de descansar desta temporada e olhar para o próximo ano com muita motivação de fazer ainda melhor e tomar a melhor decisão — completou o jogador.
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