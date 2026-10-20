Torcida do Corinthians reage à estreia de Seedorf: 'Nunca mais'

A estreia de Seedorf no comando do Corinthians dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Nesta segunda-feira (19), o Timão empatou por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de alguns elogios à organização da equipe, as escolhas do treinador e o desempenho de determinados jogadores foram alvos de críticas.

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Nas redes sociais, parte da torcida demonstrou insatisfação com as escalações de Lingard e Vitinho. Um torcedor, inclusive, pediu que Seedorf não volte a iniciar uma partida com a dupla. Veja a repercussão:

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Como foi Corinthians x Vitória?

O Corinthians começou melhor, mas foi o Vitória quem abriu o placar na Neo Química Arena. Aos 45 minutos do primeiro tempo, Renê balançou as redes e colocou os visitantes em vantagem.

Na segunda etapa, o Timão buscou o empate e chegou ao gol aos 20 minutos, quando Yuri Alberto converteu uma cobrança de pênalti. Apesar da reação, a equipe alvinegra não conseguiu a virada e deixou o campo com apenas um ponto.

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Com o resultado, o Corinthians chegou aos 33 pontos e permaneceu na 16ª colocação, próximo da zona de rebaixamento. O próximo compromisso será neste sábado (24), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

O Vitória, por sua vez, alcançou os 37 pontos, ocupa a 13ª posição e volta a campo no mesmo dia, às 16h30, diante do Athletico-PR.