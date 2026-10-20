O goleiro Hugo Souza comentou o empate do Corinthians por 1 a 1 com o Vitória, nesta segunda-feira (19), e admitiu preocupação com o risco de rebaixamento. O Timão é o primeiro clube fora do Z4, com apenas um ponto de vantagem sobre o Internacional, 17º colocado.

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Ao comentar os primeiros dias de trabalho de Clarence Seedorf, Hugo Souza destacou a evolução da equipe e demonstrou confiança na recuperação do Corinthians.

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— Ele [Seedorf] usou bem esses dias para implementar as ideias dele, mas é pouco tempo. Usou dois períodos de treinos para que a gente pudesse conhecer suas ideias. Acho que conseguimos colocar um pouco disso em campo, o que dá um ânimo para a gente entender que estamos no caminho certo. Estávamos saindo dos jogos com sentimento de derrota. Hoje, sentimos que ficamos muito perto de ganhar o jogo. Isso dá uma esperança para a gente buscar as vitórias daqui para frente — disse Hugo Souza.

O goleiro reconheceu o receio de uma possível queda para a Série B, mas afirmou acreditar na reação do elenco.

— Com certeza [tenho medo]. Não podemos fugir da realidade, é um medo que todos nós temos, de manchar a história do clube. Temos certeza de que, fazendo aquilo que estamos nos aplicando a fazer, vamos nos distanciar e terminar o ano de uma forma digna — comenta.

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Questionado sobre a possibilidade de disputar a segunda divisão, Hugo Souza reforçou o desejo de cumprir seu contrato e evitar o rebaixamento.

— Não quero nem pensar no pior. Tenho contrato com o clube e pretendo cumpri-lo. Estou pensando em dar o meu melhor para que a gente não passe por essa situação. Se Deus quiser, não vai acontecer o pior — finaliza.

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Goleiro do Corinthians demonstra confiança na recuperação da equipe após empate com o Vitória (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

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O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.