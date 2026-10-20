No jogo que contou com observação de membros da comissão de Carlo Ancelotti, a dupla Matheus Pereira e Kaio Jorge se destacou na vitória do Cruzeiro por 4 a 2 contra o Grêmio no domingo (18).

A dupla, lembrada na pré-lista da Seleção Brasileira para amistosos recentes, participou de três dos quatro gols contra o Tricolor. O atacante marcou três vezes e, no primeiro, contou com a assistência do camisa 10.

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A partida aconteceu dez dias antes da convocação de Carlo Ancelotti, marcada para 29 de outubro, para amistosos contra Japão e Singapura. Nesse cenário, a dupla tem crescido no momento certo.

Desde o retorno da última pausa para a Data Fifa, os dois atletas somam, em três partidas, quatro gols, três assistências e 17 passes decisivos. Vale ressaltar que, nesse período, a equipe marcou oito gols, sendo cinco com participação dos dois e dois com passe de Matheus Pereira, além de Kaio Jorge balançando as redes.

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Kaio Jorge comemora gol contra o Grêmio (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Em meio ao momento artilheiro do camisa 19, o 10 foi alvo de alerta de Renato Gaúcho no domingo. O técnico pediu para que seus atletas não deixassem o maestro respirar em campo.

– Falei no intervalo: 'Prestem atenção, o Cruzeiro vai vir com tudo para cima. Não deem mole, não deixem o Matheus (Pereira) pensar com a bola no pé, nem ele nem o Gerson. Se deixarmos ele pensar, ele acha'. Com dois minutos do segundo tempo, já tinha empatado – disse Renato.

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Após a partida, Artur Jorge também destacou a exibição dos dois jogadores que têm se sobressaído pela Raposa nas últimas partidas.

– Hoje tivemos boas apresentações individuais. Matheus trabalhou bem no espaço dele, atuando como atacante ou terceiro meia. Kaio teve eficácia impressionante. Fez três gols e poderia ter feito quatro se houvesse pênalti. É importante destacar isso, pois realizou um ótimo trabalho. Kaio tem feito atuações muito boas em vários jogos. Mesmo quando não marca, continua contribuindo. Disse a ele como o trabalho o faz produzir para a equipe, com ou sem gols. Do meu tempo, talvez esteja na melhor fase – comentou Artur Jorge.

Confira números de Kaio Jorge e Matheus Pereira após a Data Fifa

Números de Kaio Jorge depois da última Data Fifa

Gols: 4 Chutes: 14 (9) Assistências: 1 Passes decisivos: 5 Ações com a bola: 110

Números de Matheus Pereira depois da última Data Fifa