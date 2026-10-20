O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Vitória, na noite desta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da equipe paulista foi marcado por Yuri Alberto, em cobrança de pênalti durante o segundo tempo. Mais do que balançar as redes, o camisa nove foi um dos principais personagens da partida pelo peso que representa dentro de campo e pela confiança que recebe das arquibancadas.

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Antes mesmo de a bola rolar, o atacante já havia recebido uma demonstração de apoio. Durante o anúncio da escalação, Yuri Alberto foi o jogador mais aplaudido pela torcida corinthiana. A reação não foi por acaso. Em meio à sequência de resultados negativos e à proximidade da zona de rebaixamento, o centroavante aparece como uma das principais esperanças de recuperação da equipe.

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O jogador ficou afastado dos gramados entre 30 de julho e o início de outubro de 2026, período em que o Corinthians enfrentou dificuldades ofensivas. Sem seu principal centroavante, o então técnico Fernando Diniz recorreu a Pedro Raul e Gui Negão, mas nenhum dos dois conseguiu apresentar regularidade suficiente para solucionar os problemas do setor.

A ausência de Yuri Alberto também evidenciou a dificuldade do elenco em encontrar alternativas para a posição. Embora o atacante não seja responsável, sozinho, pelo funcionamento ofensivo da equipe, sua movimentação, capacidade de atacar espaços e presença dentro da área oferecem características que fizeram falta durante o período de recuperação.

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Contra o Vitória, o camisa nove voltou a assumir o protagonismo. Foi uma das principais referências ofensivas do Corinthians e participou constantemente das ações de ataque. Quando a arbitragem confirmou o pênalti e Yuri Alberto pegou a bola para a cobrança, o atacante voltou a ser aplaudido pela torcida.

A cena ajuda a explicar a relação construída entre jogador e arquibancada. Mesmo em uma temporada de oscilações individuais e coletivas, Yuri Alberto segue como uma das figuras de maior confiança dos torcedores. Em um elenco pressionado pelos resultados, essa identificação ganha importância, especialmente em momentos nos quais a equipe precisa demonstrar personalidade para reagir.

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Os números individuais, porém, mostram que o centroavante também precisa evoluir. Em 35 partidas disputadas em 2026, sendo 29 como titular, o atacante marcou nove gols e distribuiu quatro assistências. A média é de uma participação direta em gol a cada 203 minutos.

O aproveitamento nas finalizações ainda representa um ponto de atenção. O jogador registra 2,2 arremates por partida, sendo 0,9 na direção do gol, além de 29% de conversão em grandes oportunidades. São necessários, em média, 8,6 chutes para marcar um gol.

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Esses indicadores demonstram que Yuri Alberto não atravessa sua temporada mais eficiente. Ainda assim, sua importância para o Corinthians vai além das estatísticas individuais. A presença do camisa nove modifica as possibilidades ofensivas da equipe e oferece uma referência que os demais atacantes ainda não conseguiram substituir com a mesma consistência.

— A gente sabe que está devendo resultado e ninguém aqui está satisfeito com essa situação. Mas hoje acho que mostramos uma postura diferente e precisamos transformar isso em vitória o mais rápido possível. Eu sei da responsabilidade que tem vestir essa camisa e vou continuar fazendo tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o Corinthians. Fico feliz por voltar a marcar na Arena e chegar a números importantes, mas agora o que eu quero é ver o Corinthians vencendo de novo — disse Yuri Alberto após o jogo.

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Yuri Alberto é uma das principais esperanças do Corinthians para reagir na reta final do Brasileirão (Foto: Ricardo Moreira/Zimel Press/Folhapress)

Corinthians apresenta números superiores com Yuri Alberto em campo

O desempenho coletivo reforça a importância do centroavante. Nas 35 partidas em que Yuri Alberto esteve em campo nesta temporada, o Corinthians conquistou 14 vitórias, empatou 11 vezes e sofreu 10 derrotas, alcançando 50% de aproveitamento dos pontos disputados.

Sem o atacante, o rendimento cai. Em 21 compromissos, a equipe acumulou seis vitórias, cinco empates e 10 derrotas, com aproveitamento de aproximadamente 37%.

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Comparativo do Corinthians em 2026

Indicador Com Yuri Sem Yuri Jogos 35 21 Vitórias 14 6 Empates 11 5 Derrotas 10 10 Aproveitamento 50% 37% Gols marcados 38 21 Gols por jogo 1,1 1,0 Finalizações/jogo 13,5 12,3 Conversão de grandes chances 31% 31%

A diferença de 13 pontos percentuais no aproveitamento é significativa. Com Yuri Alberto, o Corinthians apresenta maior frequência de resultados positivos e registra média superior de finalizações, passando de 12,3 para 13,5 por partida.

O volume de gols também cresce, embora de maneira discreta. São 38 gols marcados nos confrontos com o atacante, média de 1,1 por jogo, contra 21 gols e média de 1,0 nas partidas em que esteve ausente. Dos 38 gols anotados com o camisa nove em campo, nove foram marcados por ele, o equivalente a aproximadamente 24%.

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Por outro lado, a taxa de conversão de grandes chances permanece em 31% nos dois cenários. O dado indica que a presença do centroavante não resolve, por si só, os problemas de eficiência ofensiva. O Corinthians consegue produzir mais com o jogador, mas ainda encontra dificuldades para transformar oportunidades em gols.

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É importante considerar também que os números refletem diferentes adversários, momentos da temporada e formações utilizadas pela equipe. Portanto, não permitem atribuir exclusivamente a Yuri Alberto a melhora no aproveitamento. Ainda assim, apontam uma tendência favorável quando o atacante está disponível.

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O desafio de Clarence Seedorf será aproveitar melhor essas características e construir um sistema ofensivo que não dependa exclusivamente de seu camisa nove. O treinador precisa encontrar maneiras de aproximar os demais jogadores do centroavante, aumentar a criação de oportunidades e distribuir a responsabilidade pelos gols.

O empate com o Vitória mostrou que o retorno de Yuri Alberto não é suficiente para solucionar todos os problemas do Corinthians. A equipe segue pressionada pela classificação no Brasileirão, precisa interromper a sequência sem vitórias e apresenta dificuldades que vão além do setor ofensivo.

Entretanto, em uma temporada marcada pela instabilidade, o atacante reúne dois elementos importantes para uma possível reação: participação direta nos resultados e respaldo das arquibancadas. A confiança demonstrada pela torcida não garante gols ou vitórias, mas representa um diferencial em um momento de forte cobrança.