Análise: virada do Corinthians na temporada precisa passar por Yuri Alberto
Camisa nove tem respaldo da torcida e números mostram sua importância
O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Vitória, na noite desta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da equipe paulista foi marcado por Yuri Alberto, em cobrança de pênalti durante o segundo tempo. Mais do que balançar as redes, o camisa nove foi um dos principais personagens da partida pelo peso que representa dentro de campo e pela confiança que recebe das arquibancadas.
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Antes mesmo de a bola rolar, o atacante já havia recebido uma demonstração de apoio. Durante o anúncio da escalação, Yuri Alberto foi o jogador mais aplaudido pela torcida corinthiana. A reação não foi por acaso. Em meio à sequência de resultados negativos e à proximidade da zona de rebaixamento, o centroavante aparece como uma das principais esperanças de recuperação da equipe.
O jogador ficou afastado dos gramados entre 30 de julho e o início de outubro de 2026, período em que o Corinthians enfrentou dificuldades ofensivas. Sem seu principal centroavante, o então técnico Fernando Diniz recorreu a Pedro Raul e Gui Negão, mas nenhum dos dois conseguiu apresentar regularidade suficiente para solucionar os problemas do setor.
A ausência de Yuri Alberto também evidenciou a dificuldade do elenco em encontrar alternativas para a posição. Embora o atacante não seja responsável, sozinho, pelo funcionamento ofensivo da equipe, sua movimentação, capacidade de atacar espaços e presença dentro da área oferecem características que fizeram falta durante o período de recuperação.
Contra o Vitória, o camisa nove voltou a assumir o protagonismo. Foi uma das principais referências ofensivas do Corinthians e participou constantemente das ações de ataque. Quando a arbitragem confirmou o pênalti e Yuri Alberto pegou a bola para a cobrança, o atacante voltou a ser aplaudido pela torcida.
A cena ajuda a explicar a relação construída entre jogador e arquibancada. Mesmo em uma temporada de oscilações individuais e coletivas, Yuri Alberto segue como uma das figuras de maior confiança dos torcedores. Em um elenco pressionado pelos resultados, essa identificação ganha importância, especialmente em momentos nos quais a equipe precisa demonstrar personalidade para reagir.
Os números individuais, porém, mostram que o centroavante também precisa evoluir. Em 35 partidas disputadas em 2026, sendo 29 como titular, o atacante marcou nove gols e distribuiu quatro assistências. A média é de uma participação direta em gol a cada 203 minutos.
O aproveitamento nas finalizações ainda representa um ponto de atenção. O jogador registra 2,2 arremates por partida, sendo 0,9 na direção do gol, além de 29% de conversão em grandes oportunidades. São necessários, em média, 8,6 chutes para marcar um gol.
Esses indicadores demonstram que Yuri Alberto não atravessa sua temporada mais eficiente. Ainda assim, sua importância para o Corinthians vai além das estatísticas individuais. A presença do camisa nove modifica as possibilidades ofensivas da equipe e oferece uma referência que os demais atacantes ainda não conseguiram substituir com a mesma consistência.
— A gente sabe que está devendo resultado e ninguém aqui está satisfeito com essa situação. Mas hoje acho que mostramos uma postura diferente e precisamos transformar isso em vitória o mais rápido possível. Eu sei da responsabilidade que tem vestir essa camisa e vou continuar fazendo tudo que estiver ao meu alcance para ajudar o Corinthians. Fico feliz por voltar a marcar na Arena e chegar a números importantes, mas agora o que eu quero é ver o Corinthians vencendo de novo — disse Yuri Alberto após o jogo.
Corinthians apresenta números superiores com Yuri Alberto em campo
O desempenho coletivo reforça a importância do centroavante. Nas 35 partidas em que Yuri Alberto esteve em campo nesta temporada, o Corinthians conquistou 14 vitórias, empatou 11 vezes e sofreu 10 derrotas, alcançando 50% de aproveitamento dos pontos disputados.
Sem o atacante, o rendimento cai. Em 21 compromissos, a equipe acumulou seis vitórias, cinco empates e 10 derrotas, com aproveitamento de aproximadamente 37%.
Comparativo do Corinthians em 2026
|Indicador
|Com Yuri
|Sem Yuri
Jogos
35
21
Vitórias
14
6
Empates
11
5
Derrotas
10
10
Aproveitamento
50%
37%
Gols marcados
38
21
Gols por jogo
1,1
1,0
Finalizações/jogo
13,5
12,3
Conversão de grandes chances
31%
31%
A diferença de 13 pontos percentuais no aproveitamento é significativa. Com Yuri Alberto, o Corinthians apresenta maior frequência de resultados positivos e registra média superior de finalizações, passando de 12,3 para 13,5 por partida.
O volume de gols também cresce, embora de maneira discreta. São 38 gols marcados nos confrontos com o atacante, média de 1,1 por jogo, contra 21 gols e média de 1,0 nas partidas em que esteve ausente. Dos 38 gols anotados com o camisa nove em campo, nove foram marcados por ele, o equivalente a aproximadamente 24%.
Por outro lado, a taxa de conversão de grandes chances permanece em 31% nos dois cenários. O dado indica que a presença do centroavante não resolve, por si só, os problemas de eficiência ofensiva. O Corinthians consegue produzir mais com o jogador, mas ainda encontra dificuldades para transformar oportunidades em gols.
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É importante considerar também que os números refletem diferentes adversários, momentos da temporada e formações utilizadas pela equipe. Portanto, não permitem atribuir exclusivamente a Yuri Alberto a melhora no aproveitamento. Ainda assim, apontam uma tendência favorável quando o atacante está disponível.
O desafio de Clarence Seedorf será aproveitar melhor essas características e construir um sistema ofensivo que não dependa exclusivamente de seu camisa nove. O treinador precisa encontrar maneiras de aproximar os demais jogadores do centroavante, aumentar a criação de oportunidades e distribuir a responsabilidade pelos gols.
O empate com o Vitória mostrou que o retorno de Yuri Alberto não é suficiente para solucionar todos os problemas do Corinthians. A equipe segue pressionada pela classificação no Brasileirão, precisa interromper a sequência sem vitórias e apresenta dificuldades que vão além do setor ofensivo.
Entretanto, em uma temporada marcada pela instabilidade, o atacante reúne dois elementos importantes para uma possível reação: participação direta nos resultados e respaldo das arquibancadas. A confiança demonstrada pela torcida não garante gols ou vitórias, mas representa um diferencial em um momento de forte cobrança.
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