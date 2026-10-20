Rizek é sincero sobre polêmica em Corinthians x Vitória: 'Foi mais'

André Rizek se manifestou sobre a arbitragem de Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 na Neo Química Arena, o jornalista comentou a polêmica envolvendo um possível pênalti em Gui Negão e comparou o lance com a penalidade marcada a favor do Corinthians durante a partida.

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Em publicação nas redes sociais, Rizek afirmou que considerou o lance envolvendo o jovem atacante mais claro para a marcação de pênalti do que aquele que originou a cobrança convertida por Yuri Alberto. O jornalista também criticou a atuação da arbitragem e apontou problemas no desempenho ofensivo do Timão.

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Como foram os lances polêmicos?

O Corinthians teve um pênalti marcado no segundo tempo, após André cair na área. Inicialmente, a arbitragem assinalou simulação do volante, mas mudou a decisão depois de revisar o lance no monitor do VAR. Yuri Alberto foi para a cobrança e bateu rasteiro no canto direito de Lucas Arcanjo, empatando a partida.

Já nos minutos finais, Gui Negão participou de uma jogada dentro da área, e a bola sobrou para Rodrigo Garro, que finalizou e exigiu uma grande defesa do goleiro do Vitória. A arbitragem não marcou outra penalidade, decisão que gerou reclamações entre torcedores corintianos e também foi questionada por Rizek.

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Com o empate, o Corinthians chegou aos 33 pontos e encerrou uma sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão.