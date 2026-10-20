Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Rizek é sincero sobre polêmica em Corinthians x Vitória: 'Foi mais'

Jornalista comparou lances envolvendo Gui Negão e o pênalti marcado para o Timão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 05:30
Favorite o Lance! no Google
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

André Rizek se manifestou sobre a arbitragem de Corinthians e Vitória, nesta segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 na Neo Química Arena, o jornalista comentou a polêmica envolvendo um possível pênalti em Gui Negão e comparou o lance com a penalidade marcada a favor do Corinthians durante a partida.

➡️ PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Em publicação nas redes sociais, Rizek afirmou que considerou o lance envolvendo o jovem atacante mais claro para a marcação de pênalti do que aquele que originou a cobrança convertida por Yuri Alberto. O jornalista também criticou a atuação da arbitragem e apontou problemas no desempenho ofensivo do Timão.

continua após a publicidade

➡️Decisão de Sávio Pereira vira assunto em Corinthians x Vitória: 'Vergonha'

Como foram os lances polêmicos?

O Corinthians teve um pênalti marcado no segundo tempo, após André cair na área. Inicialmente, a arbitragem assinalou simulação do volante, mas mudou a decisão depois de revisar o lance no monitor do VAR. Yuri Alberto foi para a cobrança e bateu rasteiro no canto direito de Lucas Arcanjo, empatando a partida.

Já nos minutos finais, Gui Negão participou de uma jogada dentro da área, e a bola sobrou para Rodrigo Garro, que finalizou e exigiu uma grande defesa do goleiro do Vitória. A arbitragem não marcou outra penalidade, decisão que gerou reclamações entre torcedores corintianos e também foi questionada por Rizek.

continua após a publicidade

Com o empate, o Corinthians chegou aos 33 pontos e encerrou uma sequência de oito derrotas consecutivas no Brasileirão.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Sávio durante Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Decisão de Sávio Pereira vira assunto em Corinthians x Vitória: 'Vergonha'

Há 6 horas
Memphis Depay durante partida

Fora de Campo

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após empate: 'Aprende'

Há 7 horas
PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Há 8 horas
Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Possível pênalti em Corinthians x Vitória gera revolta: 'Nunca mais'

Há 9 horas
Seedorf na beira do gramado antes de Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

Há 9 horas
Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli no Prime Video

Fora de Campo

Comentarista explica demissão nas finais da NBA; entenda

Há 10 horas
Mais LANCE!
Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli durante transmissão

Bulgarelli se pronuncia pela primeira vez após saída do Prime Video

Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Neto durante o programa Donos da Bola da Band

Craque Neto detona Renato Gaúcho: 'Acha que é maior que o Grêmio'

Kaio Jorge comemora gol

Kaio Jorge, do Cruzeiro, explica atrito com Alexsander, do Atlético-MG

Breno Bidon com a camisa do Corinthians

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Vitória no Brasileiro

Fred Bruno explica caso no Globo Esporte SP

Jornalista da Globo, Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de raspão

PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

PC Oliveira dá veredito sobre possível expulsão em Bahia x Flamengo

Renato Gaúcho como técnico do Grêmio

No Z4, torcida do Grêmio manda recado para Renato Gaúcho: 'Nunca mais'

Taça da Champions League exposta no sorteio dos confrontos

Supercomputador da Opta prevê favoritos da 3ª rodada da Champions League; veja as projeções

Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Benito Di Paula com a camisa do Flamengo

Morre o cantor e compositor Benito Di Paula, torcedor do Flamengo e do Bangu