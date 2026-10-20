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Para ser eliminado, Atlético precisaria sofrer placar que aconteceu apenas uma vez em 2026

Galo venceu o City Torque por 3 a 0 na partida de ida da semifinal da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/10/2026 12:08
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Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético chega para a partida de volta contra o Montevideo City Torque com uma grande vantagem no confronto. O Galo venceu o jogo de ida por 3 a 0, na Arena MRV, e, para ser eliminado da Copa Sul-Americana, teria que sofrer uma derrota por um placar que aconteceu apenas uma vez na temporada de 2026.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético chega para a partida de volta contra o Montevideo City Torque com uma grande vantagem no confronto. O Galo venceu o jogo de ida por 3 a 0, na Arena MRV, e, para ser eliminado da Copa Sul-Americana, teria que sofrer uma derrota por um placar que aconteceu apenas uma vez na temporada de 2026.

A única vez que o Atlético foi derrotado pelo placar necessário para a eliminação foi contra o Flamengo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe alvinegra perdeu por 4 a 0 para o Rubro-Negro, na Arena MRV.

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Uma derrota por três gols de diferença levaria a decisão para os pênaltis. No entanto, o Galo ainda não sofreu esse resultado na temporada: a equipe não perdeu nenhuma partida por três gols de diferença em 2026.

Discurso no Atlético é de pé no chão

Apesar da vantagem construída no jogo de ida, o discurso do técnico Eduardo Domínguez e dos jogadores é de cautela. Após a vitória na Arena MRV, o treinador argentino destacou a importância de manter a concentração para confirmar a classificação.

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— Temos que saber e ser inteligentes, não está definida a série. Pés no chão, tranquilidade, que temos que ir lá (Uruguai) e fechar a série — afirmou Domínguez.

Bernard também ressaltou a necessidade de manter a humildade e evitar qualquer tipo de acomodação antes da partida decisiva.

— Eu acredito que a palavra agora é pé no chão, humildade. Fizemos um bom trabalho, mas ainda precisa de mais um bom trabalho na semana que vem — disse Bernard.

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Atlético x Montevideo City Torque

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana.

Caso confirme a classificação diante dos uruguaios, o Galo enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Boca Juniors. As equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (20), às 21h30, no Maracanã. No jogo de ida, em Buenos Aires, o time carioca venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar à final.

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