Corinthians divulga vídeo de possível pênalti e dispara: 'Não aceitamos'

O Corinthians divulgou, nesta terça-feira (20), um vídeo nas redes sociais para protestar contra um possível pênalti não marcado sobre Gui Negão nos acréscimos do empate por 1 a 1 com o Vitória, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O clube paulista entende que o atacante Gui Negão foi puxado por Jamerson dentro da área, o que teria prejudicado sua finalização. Na avaliação do Corinthians, a jogada deveria ter resultado em uma penalidade máxima a favor da equipe. O lance ocorreu nos acréscimos do segundo tempo.

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— Foram 31 jogos até o primeiro pênalti no Brasileirão – que foi claro e precisou de VAR para ser marcado – e, aparentemente, serão mais 31 até o próximo... O Corinthians informa que cobrará, novamente, explicações da Comissão de Arbitragem da CBF por conta não marcação do pênalti. Não aceitaremos que erros assim se repitam e possam comprometer o resultado esportivo nesta reta final do Brasileirão — disse o clube em nota.

O Lance! apurou que a insatisfação também está relacionada à diferença de critérios adotados pela arbitragem em situações semelhantes. No domingo (18), durante o confronto entre Grêmio e Cruzeiro, na Arena do Grêmio, Zé Lucas, da equipe mineira, puxou Amuzu dentro da área, e a arbitragem assinalou pênalti.

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➡️Corinthians vê erro de arbitragem e avalia ofício à CBF

O Corinthians considera que os dois lances apresentam características semelhantes, mas receberam interpretações diferentes. Por isso, a diretoria avalia formalizar a reclamação junto à CBF, questionando a falta de uniformidade nos critérios utilizados pelos árbitros.

A partida entre Corinthians e Vitória teve arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal, auxiliado por Bruno Raphael Pires, de Goiás, e Maíra Mastella Moreira, do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo (VAR) foi Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina.

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Gui Negão se envolveu em lance polêmico nos acréscimos de Corinthians x Vitória (Foto: Reprodução/SporTV)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

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O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.