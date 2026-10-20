Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Robinho Jr. é elogiado por De Rossi em sua estreia pelo Genoa: 'Excelente impressão'

Atacante realizou sua primeira partida no Campeonato Italiano na derrota contra a Roma, neste sábado (17); saiba mais

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
20/10/2026 12:07
Favorite o Lance! no Google
Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17).
Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17) - (Foto: divulgação / X / GenoaCFC)

Robinho Jr. iniciou neste sábado (17) a sua trajetória no Campeonato Italiano ao estrear pelo Genoa, na derrota contra a Roma por 2 a 0. O atacante entrou em campo aos 38 minutos da segunda etapa, na vaga do brasileiro Junior Messias. Emprestado ao clube italiano no início de setembro com vínculo firmado por uma temporada, o jovem foi elogiado pelo treinador da equipe, Daniele De Rossi, ex-volante da seleção italiana.

Segundo o comandante, o jovem atacante causou uma excelente impressão, mesmo atuando por apenas 11 minutos. Além disso, De Rossi declarou que a contratação de Robinho Jr. é voltada para o futuro, mas destacou que o atleta já realiza jogadas "úteis" e "inteligentes" com a bola no pé. O treinador também ressaltou que, por mais que o atacante ainda precise ganhar força física, essa questão não deve se sobrepor à qualidade técnica do jogador.

continua após a publicidade

— Ele causou uma excelente impressão em mim. Eu não o conhecia, foi uma operação voltada mais para o futuro, mas é muito interessante. Ele faz coisas úteis e inteligentes, precisa ganhar físico, mas sabe como se manter dentro do campo. De vez em quando olhamos demais para o físico e esquecemos do resto — declarou De Rossi após o jogo contra a Roma.

Atacante tem se destacado no sub-20 do time italiano

Desde a sua chegada ao Genoa, Robinho Jr. disputou três partidas com a camisa do time sub-20. O atacante esteve em campo durante 200 minutos nas categorias de base, somando três gols marcados e uma assistência. Antes de receber sua primeira oportunidade na equipe principal, o jovem já havia sido relacionado para outras duas partidas do Campeonato Italiano, mas havia permanecido no banco de reservas.

continua após a publicidade

Ao término da temporada europeia, o Genoa terá a opção de exercer a cláusula de compra em definitivo dos direitos econômicos de Robinho Jr., estipulada em 8 milhões de euros (R$ 45,07 milhões). Caso a equipe italiana decida não adquirir o atleta em definitivo, ele retornará ao Santos. Durante as tratativas com a diretoria santista, o clube italiano assumiu o compromisso de arcar com 100% dos salários do jovem de 18 anos durante o empréstimo.

Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17) - (Foto: divulgação / X / GenoaCFC)
Robinho Jr. estreando pelo Genoa no Campeonato Italiano neste sábado (17) - (Foto: divulgação / X / GenoaCFC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Flaco López conduz o Palmeiras ao ataque em jogo contra o Flamengo no Brasileirão

Futebol Nacional

Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausente

Há 2 horas
Neymar e Coutinho comemorando a vitória contra o Fluminense, no último domingo (18)/

Santos

Neymar e Coutinho voltam a atuar juntos após quatro anos; veja números

Há 6 horas
Gustavinho e Bontempo na partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos

Gustavinho e Bontempo se destacam, e Santos termina o jogo com seis Meninos da Vila

Há 18 horas
Equipe do Santos durante a partida contra o Fluminense neste domingo (18).

Santos

Santos alcança posto de melhor visitante do pós-Copa e bate marca da década no Brasileirão

Há 20 horas
Lucas Veríssimo contra o Fluminense, neste domingo (18)

Santos

Lucas Veríssimo sente lesão na coxa e pode aumentar a lista de lesionados do Santos

Há 23 horas
Coutinho, Rodinei, Neymar, Gabigol, Cebolinha e Bontempo juntos após a vitória do Santos contra o Fluminense.

Fora de Campo

Neymar marca Messi e brinca após vitória do Santos: 'Inter Miami do Brasil'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Dublador revelou falas em discussão de Gabigol durante o confronto (Foto: Bruno Martins/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x Santos

Jogadores do Santos comemoram gol de Coutinho

Análise: quarteto ofensivo de Cuca dá resposta e mostra potencial no Santos

Jogadores do Flamengo se abraçam em comemoração no gramado, torcida lotada ao fundo.

Brasileirão: veja os resultados deste domingo, pela 31ª rodada

Cuca, técnico do Santos

Cuca aponta melhor atuação de Neymar desde que chegou ao Santos

Neymar

Neymar revela que quase jogou no Fluminense e explica motivo de negócio não sair

Philippe Coutinho

Coutinho comemora primeiro gol pelo Santos e valoriza atuação coletiva: 'Merecemos a vitória'

Coutinho e Neymar celebram o primeiro gol do meia pelo Santos

Veja gols em Fluminense x Santos: Peixe vira com Coutinho e Gabigol

Jogador do Fluminense com a bola em ataque veloz, cercado por adversário com uniforme preto, estádio lotado ao fundo.

Com gols de Coutinho e Gabigol, Santos bate o Fluminense de virada no Maracanã

O técnico Cuca na derrota do Santos para o Altético-MG na Sul-Americana

Neymar joga? Veja escalação do Santos contra o Fluminense

Primeiro jogo do Soteldo contra o Santos. Partida aconteceu em agosto, no Brasileirão de 2025.

Santos reencontra Soteldo após saída conturbada e desgaste com a torcida

Brasileirão Série A 2026 - Fluminense x Santos

Fluminense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Kauan Basile joia do Santos (Foto: Reprodução)

Joia do Santos faz golaço de escorpião em treino; veja vídeo

Escobar e Willian Arão saindo do gramado da Vila Belmiro sob forte chuva.

Com lesão de Arão e possível baixa de Escobar, entenda as opções de Cuca no Santos