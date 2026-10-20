Robinho Jr. iniciou neste sábado (17) a sua trajetória no Campeonato Italiano ao estrear pelo Genoa, na derrota contra a Roma por 2 a 0. O atacante entrou em campo aos 38 minutos da segunda etapa, na vaga do brasileiro Junior Messias. Emprestado ao clube italiano no início de setembro com vínculo firmado por uma temporada, o jovem foi elogiado pelo treinador da equipe, Daniele De Rossi, ex-volante da seleção italiana.

Segundo o comandante, o jovem atacante causou uma excelente impressão, mesmo atuando por apenas 11 minutos. Além disso, De Rossi declarou que a contratação de Robinho Jr. é voltada para o futuro, mas destacou que o atleta já realiza jogadas "úteis" e "inteligentes" com a bola no pé. O treinador também ressaltou que, por mais que o atacante ainda precise ganhar força física, essa questão não deve se sobrepor à qualidade técnica do jogador.

continua após a publicidade

— Ele causou uma excelente impressão em mim. Eu não o conhecia, foi uma operação voltada mais para o futuro, mas é muito interessante. Ele faz coisas úteis e inteligentes, precisa ganhar físico, mas sabe como se manter dentro do campo. De vez em quando olhamos demais para o físico e esquecemos do resto — declarou De Rossi após o jogo contra a Roma.

Atacante tem se destacado no sub-20 do time italiano

Desde a sua chegada ao Genoa, Robinho Jr. disputou três partidas com a camisa do time sub-20. O atacante esteve em campo durante 200 minutos nas categorias de base, somando três gols marcados e uma assistência. Antes de receber sua primeira oportunidade na equipe principal, o jovem já havia sido relacionado para outras duas partidas do Campeonato Italiano, mas havia permanecido no banco de reservas.

continua após a publicidade

Ao término da temporada europeia, o Genoa terá a opção de exercer a cláusula de compra em definitivo dos direitos econômicos de Robinho Jr., estipulada em 8 milhões de euros (R$ 45,07 milhões). Caso a equipe italiana decida não adquirir o atleta em definitivo, ele retornará ao Santos. Durante as tratativas com a diretoria santista, o clube italiano assumiu o compromisso de arcar com 100% dos salários do jovem de 18 anos durante o empréstimo.