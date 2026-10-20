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Atlético dá salto nas chances de Libertadores: veja os números

Sequência positiva deu força ao Galo em busca de vaga

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/10/2026 06:00
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Equipe do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Equipe do Atlético Mineiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético vive grande fase na temporada, e a sequência positiva no Campeonato Brasileiro fortaleceu a equipe na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com os resultados recentes, o Galo viu suas chances de alcançar o objetivo aumentarem significativamente.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético vive grande fase na temporada, e a sequência positiva no Campeonato Brasileiro fortaleceu a equipe na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Com os resultados recentes, o Galo viu suas chances de alcançar o objetivo aumentarem significativamente.

O alvinegro está invicto há sete partidas no Brasileirão. Nesse período, conquistou quatro vitórias e três empates. Na última rodada, venceu o Coritiba por 1 a 0, na Arena MRV. Atualmente, o Atlético ocupa a sexta colocação na tabela, com 50 pontos, apenas um atrás do Fluminense, primeiro time dentro do G-5.

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De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Atlético tem 43,6% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores de 2027. O percentual representa um aumento de 16,1 pontos percentuais em relação ao cenário anterior à rodada, quando o Galo tinha 27,5% de probabilidade de classificação.

Jogos restantes no Brasileirão

O Atlético tem sete partidas restantes no Campeonato Brasileiro, sendo três na Arena MRV e quatro fora de casa. A sequência será decisiva para as pretensões do clube na disputa por uma vaga na Libertadores. Veja os compromissos:

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  1. Flamengo x Atlético — 32ª rodada — 26 de outubro
  2. Atlético x Cruzeiro — 33ª rodada — 29 de outubro
  3. Botafogo x Atlético — 34ª rodada — 4 de novembro
  4. Mirassol x Atlético — 35ª rodada — 18 ou 19 de novembro
  5. Atlético x Corinthians — 36ª rodada — 21 ou 22 de novembro
  6. Atlético x Vasco — 37ª rodada — 28 ou 29 de novembro
  7. Bahia x Atlético — 38ª rodada — 2 de dezembro
Domínguez e jogadores do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez e jogadores do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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