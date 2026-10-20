O Corinthians apenas empatou com o Vitória na Neo Química Arena, completando uma inacreditável sequência de nove jogos sem vitória: oito derrotas e um empate. Foram 27 pontos disputados e apenas um conquistado.

Seedorf, o novo treinador, esteve no estádio, embora ainda não tenha comandado o time à beira do campo. Mas a primeira aparição da equipe depois de alguns trabalhos na semana do novo treinador não foi muito animadora.

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O Corinthians seguiu sendo um time que fica muito com a bola, mas é frágil defensivamente. Tem pouca criatividade e tudo o que faz é mais na base do abafa do que da organização.

Clarence Seedorf acompanhou Corinthians x Vitória das arquibancadas da Neo Química Arena (Foto: Joisel Amaral/AGIF/Folhapress)

Com desempenho tão catastrófico no segundo turno (tem nada menos que a pior campanha entre os 20 participantes), o Timão tem a pior campanha, sendo superado até pela praticamente rebaixada Chapecoense.

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Fato é que o Corinthians está brincando com a possibilidade cada vez mais real de rebaixamento. De acordo com estudo do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de queda hoje são de 43,1%.

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A sorte do Corinthians é que dois times, além de Remo e Chapecoense, se esforçam ainda mais para cair: Inter e Grêmio, hoje no Z4.

Eles conseguiram permanecer atrás do Corinthians neste gigante período em que o time paulista ficou sem vencer. Mas a gordura acabou.

O Timão brinca com a sorte.