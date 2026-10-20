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Ingressos de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão estão à venda: veja preços e onde comprar

Rivais se enfrentam na próxima semana na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/10/2026 11:28
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Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Arena MRV torcida Atlético mosaico 3d (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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O Atlético iniciou nesta terça-feira (20) a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na quinta-feira (29) às 19h30 pela 33° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético iniciou nesta terça-feira (20) a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na quinta-feira (29) às 19h30 pela 33° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.

Os ingressos estão a partir de R$ 29,90 no Inter Norte para sócios GNV. Os planos elegíveis terão direito à compra de até dois ingressos adicionais, com 70% de desconto.

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Abertura das vendas dos ingressos

20/10 – terça-feira

  • 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
  • 14h: GNV Alvinegro / Internacional
  • 17h: Branco / Clubes
  • 18h: GNV da Massa / Arena

21/10 – quarta-feira

  • 9h: Adicionais
  • 9h: Público Geral
  • 9h: Início das vendas do Inter Norte
  • 12h: Visitante

Preços dos Ingressos Atlético x Cruzeiro

Inter Norte — Portão 6

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 29,90
  • Alvinegro: R$ 29,90
  • Branco: R$ 29,90
  • Da Massa: R$ 29,90
  • Clubes: R$ 29,90
  • Meia-entrada: R$ 50,00
  • Inteira: R$ 100,00

Inter Leste — Portões 5 e 12

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 48,00
  • Alvinegro: R$ 56,00
  • Branco: R$ 72,00
  • Da Massa: R$ 160,00
  • Clubes: R$ 80,00
  • Meia-entrada: R$ 80,00
  • Inteira: R$ 160,00

Inter Oeste — Portão 14

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 48,00
  • Alvinegro: R$ 56,00
  • Branco: R$ 72,00
  • Da Massa: R$ 160,00
  • Clubes: R$ 80,00
  • Meia-entrada: R$ 80,00
  • Inteira: R$ 160,00

Inter Sul — Portões 11 e 15

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 39,00
  • Alvinegro: R$ 45,50
  • Branco: R$ 58,50
  • Da Massa: R$ 130,00
  • Clubes: R$ 65,00
  • Meia-entrada: R$ 65,00
  • Inteira: R$ 130,00

Brahma Sul — Portão 13

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 93,00
  • Alvinegro: R$ 108,50
  • Branco: R$ 139,50
  • Da Massa: R$ 310,00
  • Clubes: R$ 155,00
  • Meia-entrada: R$ 155,00
  • Inteira: R$ 310,00

Brahma Norte — Portão 4

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 93,00
  • Alvinegro: R$ 108,50
  • Branco: R$ 139,50
  • Da Massa: R$ 310,00
  • Clubes: R$ 155,00
  • Meia-entrada: R$ 155,00
  • Inteira: R$ 310,00

Brahma Leste — Portões 7, 8 e 10

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 99,00
  • Alvinegro: R$ 115,50
  • Branco: R$ 148,50
  • Da Massa: R$ 330,00
  • Clubes: R$ 165,00
  • Meia-entrada: R$ 165,00
  • Inteira: R$ 330,00

Brahma Leste Premium — Portão 8

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 140,10
  • Alvinegro: R$ 163,45
  • Branco: R$ 210,15
  • Da Massa: R$ 467,00
  • Clubes: R$ 233,50
  • Meia-entrada: R$ 233,50
  • Inteira: R$ 467,00

Brahma Oeste — Portões 2, 3 e 16

  • Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 120,00
  • Alvinegro: R$ 140,00
  • Branco: R$ 180,00
  • Da Massa: R$ 400,00
  • Clubes: R$ 200,00
  • Meia-entrada: R$ 200,00
  • Inteira: R$ 400,00

LOUNGES

Lounge Oeste / GNV Premium — Portões 1 e E1: R$ 450,00

Lounge Leste — Portões 1 e E1: R$ 500,00

Lounge Brahma Leste — Portão 8: R$ 600,00

TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 130,00/ Meia: R$ 65,00
21/10, às 12h.
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV

Como chegar à Arena MRV?

Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.

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Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Torcida do Atlético em partida na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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