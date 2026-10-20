Ingressos de Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileirão estão à venda: veja preços e onde comprar
Rivais se enfrentam na próxima semana na Arena MRV
O Atlético iniciou nesta terça-feira (20) a venda de ingressos para a partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na Arena MRV na quinta-feira (29) às 19h30 pela 33° rodada da competição. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os ingressos estão a partir de R$ 29,90 no Inter Norte para sócios GNV. Os planos elegíveis terão direito à compra de até dois ingressos adicionais, com 70% de desconto.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Abertura das vendas dos ingressos
20/10 – terça-feira
- 10h: Forte e Vingador / GNV Arena
- 14h: GNV Alvinegro / Internacional
- 17h: Branco / Clubes
- 18h: GNV da Massa / Arena
21/10 – quarta-feira
- 9h: Adicionais
- 9h: Público Geral
- 9h: Início das vendas do Inter Norte
- 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Cruzeiro
Inter Norte — Portão 6
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 29,90
- Alvinegro: R$ 29,90
- Branco: R$ 29,90
- Da Massa: R$ 29,90
- Clubes: R$ 29,90
- Meia-entrada: R$ 50,00
- Inteira: R$ 100,00
Inter Leste — Portões 5 e 12
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 48,00
- Alvinegro: R$ 56,00
- Branco: R$ 72,00
- Da Massa: R$ 160,00
- Clubes: R$ 80,00
- Meia-entrada: R$ 80,00
- Inteira: R$ 160,00
Inter Oeste — Portão 14
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 48,00
- Alvinegro: R$ 56,00
- Branco: R$ 72,00
- Da Massa: R$ 160,00
- Clubes: R$ 80,00
- Meia-entrada: R$ 80,00
- Inteira: R$ 160,00
Inter Sul — Portões 11 e 15
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 39,00
- Alvinegro: R$ 45,50
- Branco: R$ 58,50
- Da Massa: R$ 130,00
- Clubes: R$ 65,00
- Meia-entrada: R$ 65,00
- Inteira: R$ 130,00
Brahma Sul — Portão 13
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 93,00
- Alvinegro: R$ 108,50
- Branco: R$ 139,50
- Da Massa: R$ 310,00
- Clubes: R$ 155,00
- Meia-entrada: R$ 155,00
- Inteira: R$ 310,00
Brahma Norte — Portão 4
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 93,00
- Alvinegro: R$ 108,50
- Branco: R$ 139,50
- Da Massa: R$ 310,00
- Clubes: R$ 155,00
- Meia-entrada: R$ 155,00
- Inteira: R$ 310,00
Brahma Leste — Portões 7, 8 e 10
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 99,00
- Alvinegro: R$ 115,50
- Branco: R$ 148,50
- Da Massa: R$ 330,00
- Clubes: R$ 165,00
- Meia-entrada: R$ 165,00
- Inteira: R$ 330,00
Brahma Leste Premium — Portão 8
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 140,10
- Alvinegro: R$ 163,45
- Branco: R$ 210,15
- Da Massa: R$ 467,00
- Clubes: R$ 233,50
- Meia-entrada: R$ 233,50
- Inteira: R$ 467,00
Brahma Oeste — Portões 2, 3 e 16
- Forte e Vingador / GNV Arena / Internacional: R$ 120,00
- Alvinegro: R$ 140,00
- Branco: R$ 180,00
- Da Massa: R$ 400,00
- Clubes: R$ 200,00
- Meia-entrada: R$ 200,00
- Inteira: R$ 400,00
LOUNGES
Lounge Oeste / GNV Premium — Portões 1 e E1: R$ 450,00
Lounge Leste — Portões 1 e E1: R$ 500,00
Lounge Brahma Leste — Portão 8: R$ 600,00
TORCIDA VISITANTE
Início: venda realizada pelo visitante – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 130,00/ Meia: R$ 65,00
21/10, às 12h.
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausenteHá 1 hora
Atlético Mineiro
Atlético dá salto nas chances de Libertadores: veja os númerosHá 5 horas
Colunas
Análise tática do Guffo: o surpreendente Atlético-MG de Barba DomínguezHá 11 horas
Futebol Nacional
Sete expulsões e 'gol que Pelé não fez': Atlético e Cruzeiro protagonizam jogo eletrizante no sub-20Há 17 horas
Fora de Campo
Kaio Jorge, do Cruzeiro, explica atrito com Alexsander, do Atlético-MGHá 18 horas
Futebol Feminino
O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?Há 21 horas
Mais LANCE!