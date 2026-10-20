O Corinthians segue ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após o empate por 1 a 1 com o Vitória, na noite desta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, o clube paulista chegou a 43,1% de probabilidade de disputar a Série B em 2027.

A equipe agora comandada por Clarence Seedorf aparece como a quinta equipe com maior risco de queda, atrás de Chapecoense (99,99%), Remo (98,1%), Grêmio (76,7%) e Internacional (57,7%). Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Além do resultado diante do Vitória, o Corinthians acompanhou outros confrontos importantes na luta contra o rebaixamento. O Mirassol venceu o Internacional, enquanto o Grêmio foi derrotado pelo Cruzeiro. O Vasco, outro concorrente na parte inferior da tabela, também tropeçou ao perder para o São Paulo.

O Remo, por sua vez, empatou com o Red Bull Bragantino e segue entre as equipes com maior probabilidade de queda. Já o Santos venceu o Fluminense e, com o resultado, eliminou matematicamente suas chances de rebaixamento, afastando definitivamente a ameaça de disputar a segunda divisão na próxima temporada.

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Entre os clubes que ainda aparecem no levantamento, o Vasco tem 10,3% de risco, seguido por Mirassol (7%), Vitória (4,6%), Coritiba (1,5%), Botafogo (0,93%), Red Bull Bragantino (0,10%) e São Paulo (0,033%).

O cenário mantém a pressão sobre o Corinthians, que chegou ao nono jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, após oito derrotas seguidas. A equipe volta a campo no próximo sábado (24), às 18h30, contra o Vasco, em São Januário.

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Clarence Seedorf chegou ao Corinthians com a missão de afastar a equipe da zona de rebaixamento do Brasileirão (Foto: Agência Corinthians)

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians chegou aos 56 jogos disputados na temporada de 2026 com uma campanha de 20 vitórias, 16 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45%. Ao longo do ano, a equipe marcou 59 gols, média de 1,1 por partida, e sofreu 56, aproximadamente um por confronto.

No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 31 rodadas, o Corinthians conquistou apenas oito vitórias, além de nove empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35%. O desempenho ofensivo também é limitado, com 32 gols marcados, média de um por jogo, enquanto a defesa foi vazada 39 vezes, média de 1,3 por partida.

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O momento recente evidencia a crise vivida pelo Corinthians na competição. Nos últimos nove jogos do Brasileirão, a equipe acumulou oito derrotas e apenas um empate, somando 4% de aproveitamento. Nesse período, o time marcou oito gols, média de 0,9 por partida, e sofreu 19, média de 2,1. A sequência negativa aumenta a pressão sobre o clube na luta contra o rebaixamento.