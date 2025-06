Jogador do Bragantino recebe alta hospitalar após 98 dias de internação

Pedro Severino recebeu alta hospitalar após 98 dias de internação. O jogador do Red Bull Bragantino foi internado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após sofrer um grave acidente automobilístico na madrugada do dia 4 de março, na Rodovia Anhanguera (SP-330).

A informação foi trazida pelo 'ge.globo'. O jovem de 19 anos chegou com um quadro gravíssimo de traumatismo craniano. Na época, os médicos chegaram a instaurar um protocolo de morte cerebral, interrompido no dia seguinte. Desde então, o garoto foi assistido por uma equipe compostas por neurocirurgiões e neurologistas.

Recuperação

Pedro Severino ficou na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e passou por diversos procedimentos cirúrgicos, incluindo a reconstrução da parte frontal do crânio. Em maio, os médicos disseram que não havia mais risco de morte. O jovem se recuperou, e após três meses, poderá finalizar o processo de recuperação em casa. O pai do jogador, o também ex-atleta Lucas Severino, ex-Athletico, falou sobre o filho em suas redes sociais.

— Antes de Tudo Glória a Deus. Ele é o responsável por todo esse Milagre! É com muita alegria que novamente viemos falar! Depois de 80 dias, de muita angústia, muito choro, porém, muitas surpresas e muitas alegrias, o Pedro está vivo e viverá — disse o pai de Lucas Severino nas redes sociais.

Pai de Pedro Severino publicou foto para falar sobre recuperação do jovem (Foto: Reprodução/Instagram/lucasseverino)

Após a notícia da alta hospitalar, muitas instituições esportivas se manifestaram. Uma delas foi CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

— Pedro, a Confederação Brasileira de Futebol deseja que você siga vencendo as partidas da vida, dentro e fora de campo, antes, durante e após os 90 minutos — escreveu a confederação em comunicado.