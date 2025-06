Em alta no Brasileirão, Red Bull Bragantino celebra um mês na nova casa

O Red Bull Bragantino completou um mês jogando no Estádio Cícero de Souza Marques, sua casa provisória durante a reforma do Nabi Abi Chedid, que pode durar até quatro anos.

continua após a publicidade

A estreia no novo estádio ocorreu no dia 5 de maio, com vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, pela 7ª rodada do Brasileirão. Isidro Pitta marcou nos acréscimos o gol da vitória.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Novo estádio do Red Bull Bragantino recebeu amistoso internacional entre o Santos e o RB Leipzig, além da Seleção Brasileira Feminina enfrentando o Japão. (Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

Na sequência, as Bragantinas também marcaram presença, vencendo o América Mineiro por 2 a 0, com dois gols da argentina Paulina Gramaglia, em partida válida pelo Brasileirão Feminino A1.

continua após a publicidade

O mês inaugural seguiu movimentado. O time masculino sofreu um revés diante do Palmeiras, mas deu a volta por cima logo depois, goleando o Criciúma por 6 a 0 na Copa do Brasil, uma noite histórica que garantiu vaga nas oitavas de final. Já no encerramento de maio, mais uma vitória: 1 a 0 sobre o Juventude, somando mais três pontos no Brasileirão.

O time está em terceiro lugar na tabela, com 23 pontos. O Flamengo lidera com 24 pontos e o Cruzeiro está na vice-liderança, com os mesmos 23 pontos do Braga.

continua após a publicidade

Mas o Cícero de Souza Marques foi além dos compromissos do Braga. Em sua primeira temporada de funcionamento, o estádio também foi palco de dois amistosos internacionais.

No dia 28, o RB Leipzig (clube alemão do grupo Red Bull) enfrentou o Santos, em uma partida que atraiu torcedores locais e de fora. E, no dia 2 de junho, Bragança viveu um momento histórico com a presença da Seleção Brasileira Feminina de Marta, que venceu o Japão por 2 a 1, diante de 8.412 pessoas, sendo recorde de público até agora.

A nova casa:

Com capacidade para 12 mil pessoas, o Estádio Municipal Cícero de Souza Marques conta com 11.290 m² de área construída. A nova estrutura oferece 25 banheiros, bares e lojas oficiais do clube em todos os setores, além de 35 camarotes, 14 cabines de transmissão e duas salas para coletivas de imprensa.

A acessibilidade também foi priorizada, com áreas e acessos exclusivos para pessoas com deficiência. O campo é de grama natural.

O Red Bull Bragantino garantiu o uso do local por meio de concessão junto à Prefeitura. Após a entrega da nova arena do clube, o estádio será destinado à comunidade bragantina, fortalecendo o esporte local e fomentando o turismo esportivo na região.