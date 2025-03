Motorista que levava jogadores do RB Bragantino admite que dormiu ao volante

O motorista que levava o meia Pedro Castro e o atacante Pedro Severino, das categorias de base do RB Bragantino, admitiu, em depoimento, que dormiu ao volante no momento do acidente que aconteceu na madrugada de terça-feira (4), na Rodovia Anhanguera.

No documento em que a EPTV teve acesso, o motorista, que não se feriu, disse que isso fez com que o carro que dirigia "fosse para a faixa da direita", batendo na traseira de um caminhão.

O motorista, que realizava a viagem a pedido do pai de Pedro, Lucas Severino, relatou também que descansou das 18h de segunda-feira até 2h da madrugada de terça-feira e que o teste de bafômetro testou negativo para o consumo de álcool, o que já constava no boletim de ocorrência.

O jogador Pedro Severino segue internado em estado grave na UTI do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Segundo nota oficial do hospital, devido ao quadro de reflexo de tosse presente, foi interrompido o protocolo de morte encefálica do jogador.

O jogador estava no banco do passageiro e sofreu traumatismo craniano. Após o acidente, foi resgatado e encaminhado ao Hospital Municipal de Americana, onde foi submetido a um procedimento cirúrgico.

Além do atacante, outro jogador do sub-20 do RB Bragantino estava junto no carro no momento do acidente. Trata-se de Pedro Castro, que tem 18 anos e atua como meio-campista. Ele estava no banco de trás e sofreu ferimentos leves.

Nota oficial do RB Bragantino

O atleta Pedro Severino segue internado em estado grave na UTI do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Ele vem sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Ansai, referência do clube em neurocirurgia, e será providenciada a remoção para outro hospital assim que o seu quadro for estável.

O atleta Pedro Castro foi transferido para o Hospital 9 de julho, em São Paulo, e está em monitoramento. Ele sofreu fratura na vértebra cervical e escoriações, mas encontra-se bem e fora de risco.

O Red Bull Bragantino segue acompanhando de perto a evolução dos casos e prestará toda a assistência aos jogadores e às famílias.

Quem é Pedro Severino?

Formado na base do Botafogo-SP, o atleta de 19 anos estava a caminho do CT do clube que está emprestado no momento do acidente. Ele acertou com o RB Bragantino na última quinta-feira até o dia 26 de janeiro de 2026, e é considerado uma promessa. Em 2024, disputou uma competição oficial pelo Botafogo-SP e terminou como artilheiro do clube.

Na última temporada, ele marcou nove gols em 21 partidas Campeonato Paulista sub-20 e um gol na Copinha. Neste ano, na competição juvenil, também marocu um gol. Pedro é filho do ex-atacante Lucas Severino, ídolo do Botafogo-SP e do Athletico-PR.