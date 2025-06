O Red Bull Bragantino recebe o São Paulo neste sábado (7), às 17h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão feminino. A bola rola no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba (SP), com transmissão da TV Brasil (canal fechado) e TV Brasil Play (streaming).

As equipes vivem momentos distintos, com o Bragantino lutando para se manter na zona de classificação e o São Paulo visando a vice-liderança. A entrada ocorre pelo portão 4 do estádio e é gratuita.

Data e Hora Sábado, 7 de junho, às 17h Local Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba (SP) Onde assistir TV Brasil

O Bragantino é a primeira equipe dentro da zona de classificação, com 16 pontos em 12 jogos. A equipe tem quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas na competição, com aproveitamento de 44%.

São Paulo está na terceira colocação da competição, com 24 pontos, oito a menos que o Cruzeiro, líder. São sete vitórias, três empates e duas derrotas até o momento, com goleada diante do Real Brasília na rodada anterior.

O time pode ter a volta de atletas que estiveram na Seleção Brasileira no time titular. Além de Bruna Calderan, que já atuou, Dudinha e Kaká voltam a ser opção para Thiago Viana.

Confira as informações de RB Bragantino x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO X SÃO PAULO - 13ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🏆 Brasileirão Feminino (13ª rodada)

📆 Data e horário : sábado, 7 de junho, às 17h (horário de Brasília)

: sábado, 7 de junho, às 17h (horário de Brasília) 📍 Local : Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba (SP)

: Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana da Parnaíba (SP) 📺 Onde assistir: TV Brasil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico Humberto Simão):

Thalya; Débora, Stella, Laura Valverde e Carol Tavares; Tamires, Ana Carla, Lelê e Vivian; Thayslane e Paulina.

SÃO PAULO (Técnico Thiago Viana):

Anna Bia; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Maressa, Aline e Dudinha; Crivelari, Isa e Day.