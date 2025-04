A disputa pela artilharia do Brasileirão Feminino de 2025 está acirrada. Até o encerramento da 7ª rodada, Vic Albuquerque, meio-campista do Corinthians, lidera a corrida, com cinco gols marcados em sete partidas.

Vic balançou as redes diante do Real Brasília, Juventude (2x) e 3B da Amazônia (2x), além de ter duas assistências. Também estão na briga pela artilharia da competição Letícia Monteiro (Corinthians), Amanda Gutierres (Palmeiras) e Cristiane (Flamengo), todas com quatro gols.

Na edição de 2024, Amanda Gutierres terminou como goleadora da Série A1, com 15 gols. O recorde histórico da competição, no entanto, pertence a Milene Fernandes, que balançou as redes 19 vezes em 2019, também pelo Corinthians, ano em que as Brabas foram campeãs.

Melhor ataque do Brasileirão

Além de contar com a artilheira da competição, o Corinthians, atual campeão, também exibe o melhor ataque do campeonato. As Brabas já marcaram 23 gols em sete partidas.

Os destaques vão para as goleadas por 8 a 2 sobre o Real Brasília, fora de casa, na rodada de estreia, e 8 a 0 contra o 3B da Amazônia, no dia 19 de abril, pela 6ª rodada.

