Lucas Romero: ‘Não imaginava chegar a esse ponto no Cruzeiro’

O volante Lucas Romero, que, na segunda-feira (9), renovou contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027, é o estrangeiro com mais jogos com a camisa celeste. São 234 partidas em duas passagens pela Toca da Raposa, de 2016 a 2019 e a atual, desde 2024. O argentino confessou que não esperava atingir essa marca, quando chegou ao clube pela primeira vez.

- Não imaginava chegar a esse ponto. Nunca imaginei ultrapassar Sorín, meu irmão Cabral também… Para mim é uma honra ser o estrangeiro com mais jogos e entrar na história dessa instituição. Tomara que a gente continue escrevendo uma história bonita com a camisa do Cruzeiro – afirmou Lucas Romero, em entrevista ao podcast do Cruzeiro, nesta quarta-feira (11).

Na lista dos jogadores estrangeiros que mais atuaram pelo Cruzeiro, Lucas Romero, de 31 anos, superou o volante argentino Ariel Cabral (200 jogos), o meia uruguaio Arrascaeta (188), o atacante boliviano Marcelo Moreno (147) e o zagueiro argentino Perfumo (141).

Com tanto tempo de Cruzeiro, Lucas Romero já está bem adaptado ao clube e à cidade de Belo Horizonte. O volante brinca que já se sente mineiro:

- Já sou mineiro… pão de queijo tem que ter sempre lá em casa, arroz com feijão também. Vai passando o tempo e ficam mais arraigadas as raízes mineiras. Mas não posso esconder que tenho muita saudade da Argentina, da minha família – comentou.

Família de Lucas Romero compartilha sentimento pelo Cruzeiro

Lucas Romero fez questão de levar esposa e filha para assinatura de novo contrato com o Cruzeiro

E esse sentimento é compartilhado pela esposa Lourdes Cáceres e pela filha Rufina, de 5 anos. Tanto que Lucas Romero fez questão de levar as duas para a assinatura do novo contrato com o Cruzeiro.

- Foi especial por estar com minha família. Falei ‘vou com minha família porque o Cruzeiro representa uma família’. É o carinho que eu sinto pelo clube, e minha família também, que tem esse pertencimento com o Cruzeiro muito grande. Chegar à Toca 2 é como chegar em casa. Estou tranquilo, confortável, mas também tenho um compromisso maior porque conheço o clube, a história e sei o que estou representando dentro de campo – afirmou o volante argentino.

Nos 234 jogos disputados, Lucas Romero marcou seis gols pelo Cruzeiro, dois deles neste ano, contra o América, pela semifinal do Mineiro, e contra o Bahia, pelo Brasileirão. Na primeira passagem, o volante foi bicampeão da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e bicampeão mineiro, em 2018 e 2019.