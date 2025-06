Grêmio finaliza preparação para enfrentar o Corinthians

]Na fria manhã desta quarta-feira (11), no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre-RS, o Grêmio finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians. A partida, que acontece nesta quinta-feira (12), às 20h, na Arena do Grêmio, é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a análise de vídeo na parte interna do CT, os jogadores foram ao campo 2 realizar o aquecimento sob comando do preparador físico Flávio de Oliveira. Posteriormente, no campo 1, o técnico Mano Menezes, aniversariante do dia, realizou os últimos ajustes na equipe em treinamento tático.

Selecionáveis não participaram do treinamento

Villasanti, Cristian Olivera e Aravena, que serviram suas seleções na Data Fifa, não participaram da atividade. Porém, ao menos os dois primeiros ficam à disposição para enfrentar o Corinthians, e com boa chance de iniciarem entre os titulares. O volante paraguaio depende de avaliação física, já que atuou por cerca de 60 minutos na derrota por 1 a 0 para o Brasil, na última terça-feira (10), na NeoQuímica Arena, em São Paulo.

No mais, o Grêmio deve ter a mesma escalação que venceu o Juventude, por 2 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, no último dia 1º: Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti (Ronald); Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.