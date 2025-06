CEO do Vasco atualiza sobre conversas por renovação de Coutinho

O futuro de Philippe Coutinho no Vasco ainda é incerto, ainda que ambas as partes trabalhem intensamente pela manutenção do vínculo. CEO do Cruz-Maltino, Carlos Amodeo atualizou, nesta quarta-feira (11), após reunião do Conselho Arbitral da Ferj, sobre as conversas pela assinatura de um novo contrato.

- Ele é um atleta que vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente para o Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para conduzir esse processo de novo contrato para ele, e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente, que no retorno da competição ele já esteja com o novo contrato firmado conosco e continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que tem - disse Amodeo.

O Vasco mantém otimismo e conta com o desejo do craque da equipe. Coutinho vem conversando com o Aston Villa, da Inglaterra, sobre uma rescisão amigável para firmar um contrato definitivo com o Gigante da Colina.

O vínculo de empréstimo expira no dia 30 de junho, enquanto o com os ingleses somente no fim do primeiro semestre de 2026. Na próxima temporada, o Aston Villa disputará, além da Premier League e das copas nacionais, a Liga Europa.

Outra linha pensada pela diretoria do Vasco é a possibilidade de um novo empréstimo caso o Villa não quebre o contrato com o jogador de 32 anos. O imbróglio deve ser resolvido nos próximos dias.

Na atual temporada, Philippe Coutinho disputou 25 jogos pelo Vasco, marcou cinco gols e deu três assistências. Ele foi contratado na segunda janela de 2024 como um dos grandes nomes sob a direção do presidente Pedrinho.