Corinthians antecipa férias de trio e terá desfalques contra o Grêmio

O Corinthians liberou José Martínez, André Carillo e Memphis antecipadamente para as férias e terá desfalques para o duelo contra o Grêmio, o último antes da paralisação do calendário nacional para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa.

A informação foi trazida pelo "ge.globo". Os jogadores defenderam suas seleções na Data Fifa e estão fora pelo desgaste físico. A última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo aconteceram na terça-feira (10).

Memphis entrou em campo na vitória da Holanda sobre Malta, em seu país-natal. José Martínez esteve na derrota da Venezuela para o Uruguai, no país vizinho ao Brasil. Carrillo participou do empate de sua seleção com o Equador, no Peru. A comissão técnica do Corinthians considerou o desgaste da viagem e antecipou as férias dos jogadores

Romero e Hugo Souza também foram convocados por Paraguai e Brasil, respectivamente. Entretanto, as seleções duelaram entre si na Neo Química Arena, o que facilitou a logística. O Corinthians também não contará com Raniele, com lesão muscular, e Yuri Alberto, que trata uma fratura na região lombar.

O Timão enfrenta o Grêmio na quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro.

Férias para o elenco

Os jogadores do Corinthians terão 15 dias de folga durante o período de paralisação do calendário nacional para a disputa do Super Mundial da Fifa. A decisão foi tomada por uma questão burocrática, pois as férias do início do ano foram menores, pela antecipação dos estaduais.

O elenco retorna após duas semanas para a preparação da equipe. No segundo semestre, o Corinthians terá partidas pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. No torneio mata-mata, o Timão encara o Palmeiras nas oitavas de final, uma reedição da decisão do Campeonato Paulista.