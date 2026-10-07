O Criciúma ganhou força na reta final da Série B e segue na disputa pelas primeiras posições da competição. A sete rodadas do encerramento, o time catarinense ocupa o quarto lugar e mantém vivo o objetivo de conquistar o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Um dos nomes importantes nessa arrancada é Jhonata Robert.

Na última sexta-feira (2), o atacante teve participação decisiva na vitória por 2 a 0 sobre o Londrina, fora de casa. No começo do segundo tempo, Jhonata Robert fez uma jogada individual pelo lado direito e cruzou para Yuri Tanque, que abriu o placar. O centroavante voltou a marcar posteriormente e garantiu o triunfo do Criciúma.

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O resultado deu sequência à vitória diante do Avaí e confirmou o bom momento da equipe na competição. Para Jhonata Robert, a evolução apresentada pelo Criciúma aumenta a confiança para as rodadas decisivas.

— Foi muito importante conseguir mais uma vitória e dar sequência ao resultado que já tínhamos conquistado contra o Avaí. A equipe vem mostrando evolução e confiança nessa reta final e vencer o Londrina fora de casa, com uma boa atuação, mostra que estamos no caminho certo. Fico feliz por ter contribuído com a assistência, mas o principal é que estamos conseguindo somar pontos importantes e manter o Criciúma forte na briga pelo acesso — declarou.

Com os três pontos conquistados no Paraná, o Criciúma chegou aos 53 pontos e subiu para a quarta colocação. A equipe está próxima dos líderes: o Vila Nova soma 57 pontos, enquanto o Juventude tem 56. O Novorizontino aparece em terceiro, com 54.



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Jhonata Robert no Criciuma (Foto: Celso da Luz/ Criciúma E.C.)

Criciúma encara o Ceará na próxima rodada

O próximo desafio será novamente longe de Santa Catarina. O Criciúma visita o Ceará na quinta-feira, no Castelão, às 19h30 (de Brasília), em mais um confronto importante na briga pelas primeiras posições.

Para Jhonata Robert, a proximidade do fim da Série B aumenta a importância de cada partida. O atacante destacou que o elenco precisa manter a concentração para buscar a melhor posição possível na tabela.

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