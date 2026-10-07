Jhonata Robert celebra evolução do Criciúma e mira acesso direto na Série B: 'Cada jogo é uma final'
Atacante foi decisivo na vitória sobre o Londrina e reforçou confiança do elenco na reta final da competição
O Criciúma ganhou força na reta final da Série B e segue na disputa pelas primeiras posições da competição. A sete rodadas do encerramento, o time catarinense ocupa o quarto lugar e mantém vivo o objetivo de conquistar o acesso direto à elite do futebol brasileiro. Um dos nomes importantes nessa arrancada é Jhonata Robert.
Na última sexta-feira (2), o atacante teve participação decisiva na vitória por 2 a 0 sobre o Londrina, fora de casa. No começo do segundo tempo, Jhonata Robert fez uma jogada individual pelo lado direito e cruzou para Yuri Tanque, que abriu o placar. O centroavante voltou a marcar posteriormente e garantiu o triunfo do Criciúma.
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O resultado deu sequência à vitória diante do Avaí e confirmou o bom momento da equipe na competição. Para Jhonata Robert, a evolução apresentada pelo Criciúma aumenta a confiança para as rodadas decisivas.
— Foi muito importante conseguir mais uma vitória e dar sequência ao resultado que já tínhamos conquistado contra o Avaí. A equipe vem mostrando evolução e confiança nessa reta final e vencer o Londrina fora de casa, com uma boa atuação, mostra que estamos no caminho certo. Fico feliz por ter contribuído com a assistência, mas o principal é que estamos conseguindo somar pontos importantes e manter o Criciúma forte na briga pelo acesso — declarou.
Com os três pontos conquistados no Paraná, o Criciúma chegou aos 53 pontos e subiu para a quarta colocação. A equipe está próxima dos líderes: o Vila Nova soma 57 pontos, enquanto o Juventude tem 56. O Novorizontino aparece em terceiro, com 54.
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Criciúma encara o Ceará na próxima rodada
O próximo desafio será novamente longe de Santa Catarina. O Criciúma visita o Ceará na quinta-feira, no Castelão, às 19h30 (de Brasília), em mais um confronto importante na briga pelas primeiras posições.
Para Jhonata Robert, a proximidade do fim da Série B aumenta a importância de cada partida. O atacante destacou que o elenco precisa manter a concentração para buscar a melhor posição possível na tabela.
— Agora cada jogo passa a ter um peso ainda maior. Cada jogo é uma final. Estamos na parte de cima da tabela, muito próximos dos primeiros colocados, e sabemos que temos condições de brigar pelo acesso direto. Mas precisamos manter os pés no chão, porque a competição está muito equilibrada. São sete jogos pela frente e vamos encarar cada um como uma decisão, buscando somar o máximo de pontos possível para terminar essa fase na melhor posição e colocar o Criciúma na Série A — completou.
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