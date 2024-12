Jair Ventura acerta com novo clube para 2025

O Goiás anunciou que Jair Ventura, de 45 anos, será o técnico da equipe em 2025. O treinador já estava acertado com a diretoria desde a saída de Vagner Mancini, mas teve a chegada oficializada neste sábado (7). Em postagem nas redes sociais, o clube deu as boas-vindas ao profissional e relembrou que o filho de Jairzinho teve passagem pelo Esmeraldino em 2022.

- Jair Ventura é o novo técnico do Verdão! Com passagem pelo clube em 2022, Ventura retorna ao Maior do Centro Oeste para comandar a equipe esmeraldina em 2025. Seja bem-vindo de volta, professor! - publicou o Goiás.

Jair Ventura teve boa passagem pelo Goiás em 2022. O treinador não só cumpriu o objetivo de evitar o rebaixamento para a Série B, como terminou o Brasileirão na 13ª posição, com boa campanha de 11 vitórias, 13 empates e 14 derrotas, que garantiu vaga na Copa Sul-Americana do ano seguinte. Ao fim da temporada, não chegou a um acordo com a diretoria esmeraldina para renovar o contrato.

Em 2025, o técnico terá como objetivo assegurar o retorno do Goiás à elite do futebol brasileiro. O time terminou o ano em alta, com sete vitórias consecutivas, mas que não foram suficientes para garantir o acesso. O Esmeraldino finalizou a Série B 2024 na 6ª posição.

Jair Ventura em 2024

Jair Ventura passou por dois clubes em 2024: Atlético-GO, rival do Goiás, e Juventude. No primeiro, no qual havia garantido o acesso da Série B para a Série A em 2023, foi demitido após a 10ª rodada do Brasileirão. A equipe não engrenou sem o treinador e foi rebaixada com quatro rodadas de antecedência. Já no Ju, foi despedido ao término da 31ª rodada. Dessa vez, no entanto, a sua saída surtiu efeito: antes na zona de rebaixamento, a equipe gaúcha chega à última partida do Brasileiro garantida na próxima edição da Série A.