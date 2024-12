Luís Castro abre o jogo sobre interesse de clubes brasileiros e define futuro

Ex-técnico do Botafogo e livre no mercado, Luís Castro é cotado por diversos clubes brasileiros desde que foi demitido do Al-Nassr, em setembro deste ano. Em entrevista durante a "Ibercup", torneio infantil organizado na cidade portuguesa de Estoril, declarou que dificilmente vai voltar a assumir um clube num futuro próximo.

Apesar da procura de diversos times, o treinador português disse que pretende voltar à atividade apenas no início da próxima temporada europeia.

- Felizmente, ao longo deste tempo, desde que saí do Al-Nassr, houve várias abordagens. Tenho falado com as pessoas de forma natural, como sempre fiz ao longo da minha vida, de forma muito respeitosa com os clubes que fizeram essas abordagens de diferentes países do mundo. Aquilo que posso dizer neste momento é que a minha intenção será voltar ao trabalho apenas em junho ou julho do ano que vem - disse Luís Castro.

- Confirmo que recebi abordagens de clubes brasileiros, que tenho conversado com alguns e tenho expressado esta minha intenção - acrescentou.

Além de confirmar o interesse de gigantes do futebol brasileiro, ele também comentou que, apesar de ser sua intenção, a data estipulada não é um empecilho para acertar com um projeto interessante.

- Se me sentir muito atraído por um projeto, não quer dizer que não o aceite. Mas só um projeto que me cative por completo, e não tem nada a ver com dinheiro, é que me fará desviar do meu objetivo. Se algum projeto me cativar pela forma como querem abordar a temporada, os objetivos a atingir, a organização que têm, o elenco, as categorias de base… Mas o ideal seria voltar apenas na próxima temporada - completou.

Luís Castro demitido do Al-Nassr

Luís Castro foi demitido do Al-Nassr após perder três títulos de forma frustrante com o clube árabe. O português deixou o Botafogo em julho de 2023, sob influência de Cristiano Ronaldo, para assumir os sauditas.

O clube carioca anunciou a saída do técnico após o empate por 1 a 1 com o Deportes Magallanes, pela fase de grupos da Sul-Americana. Naquele o momento, o Glorioso tinha acabado de vencer o Palmeiras por 1 a 0 pela 12ª rodada do Brasileirão e era líder isolado da competição com 30 pontos, sete a mais que o vice-colocado Grêmio.

Com a saída de Luís Castro, o time foi atrás de Bruno Lage, que ficou à frente da equipe por 16 jogos, mas acabou demitido, ocasionando uma instabilidade e a perda do título nacional.