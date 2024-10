Treinador de clube ameaçado é demitido após derrota no Brasileirão

Jair Ventura durante jogo contra o Flamengo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Juventude informou a demissão do treinador Jair Ventura após a derrota por 4 a 2 para o Flamengo, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. Neste momento, a equipe ocupa a 17ª colocação do campeonato, com 34 pontos, e aposta na mudança no comando técnico para tentar se livrar do rebaixamento nas últimas sete partidas.

Jair Ventura chegou ao Juventude em julho deste ano para substituir Roger Machado, que acertou com o Internacional. Desde então, comandou a equipe em 20 jogos, com 35% de aproveitamento (cinco vitórias, seis empates e nove derrotas). No entanto, os comandados do filho de Jairzinho não venciam há cinco partidas - o último triunfo havia sido contra o Fluminense, no dia 15 de setembro. De lá para cá, foram dois empates e três derrotas.

Esta foi a segunda passagem de Jair Ventura pelo clube do Rio Grande do Sul. Antes, comandou o Juventude entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022. Na ocasião, foi fundamental para evitar o rebaixamento do clube, que terminou o Brasileirão na 16ª colocação.

A situação de 2024 é similar à daquele ano. A equipe gaúcha está na zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação de Bragantino (16º) e Athletico-PR (15º). O Juventude enfrenta Fortaleza, Bahia, Grêmio, Cuiabá, Atlético-MG, São Paulo e Cruzeiro antes do fim do Brasileirão.

O Juventude publicou um comunicado nas redes sociais agradecendo ao treinador pelos serviços prestados. Veja na íntegra abaixo.

"O Esporte Clube Juventude, por meio de seu Departamento de Futebol, confirma a saída do técnico Jair Ventura do comando da equipe principal. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares Emílio Faro e Antônio Macedo.

Jair Ventura chegou ao Juventude em julho de 2024, para sua segunda passagem pelo Verdão. Pelo comprometimento e profissionalismo ao longo do trabalho, o Esporte Clube Juventude deseja sucesso a Jair Ventura na sequência de sua carreira."