Zagueiro do Inter sofre fratura e é desfalque contra o Fortaleza

O Internacional tem mais um desfalque para enfrentar o Fortaleza, na tarde de domingo (8), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Agustín Rogel sofreu uma fratura na mão e não integra a delegação para o último jogo do ano.

De acordo com o Clube, Rogel sofreu uma fatura na mão esquerda durante a derrota em 1 a 0 para o Botafogo, na quarta-feira (4), no Beira-Rio. O zagueiro precisou passar por um procedimento cirúrgico na tarde de sexta-feira (6) e, com isso, não viajou com a delegação para Fortaleza.

Com isso, a tendência é de que Roger Machado escale Clayton Sampaio para a vaga na zaga ao lado de Vitão. No Inter desde a janela de transferências do meio do ano, o zagueiro tem sete jogos com a camisa do Colorado.

Zagueiro Rogel desfalca o Inter contra o Fortaleza (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Confira a nota sobre o zagueiro:

O Sport Club Internacional informa que o zagueiro Agustín Rogel sofreu uma fratura na mão esquerda durante a partida contra o Botafogo. Rogel foi submetido a procedimento cirúrgico na tarde desta sexta-feira (06/12).

A cirurgia foi bem-sucedida, e o jogador deve receber alta ainda hoje. Rogel ficará sob os cuidados do Departamento de Saúde do Clube, que acompanhará sua recuperação.

De olho na tabela

O Internacional não pode mais subir na tabela de classificação. Mas, para garantir a melhor colocação e, consequentemente, uma maior premiação, não pode perder. Isso porque Inter e Fortaleza tem a mesma pontuação e se enfrentam de forma direta. Em compensação, a pior colocação do Inter no campeonato pode ser o 5º lugar.

Uma derrota pode custar aos cofres do Internacional um valor de R$ 2,4 milhões. Isso porque o 4º colocado - atual posição do Clube, recebe R$ 40,9 milhões, enquanto o time que termina na 5ª colocação, será premiado com R$ 38,5 milhões.